La reacción de Eduardo Feinmann a la remontada de Argentina y su advertencia sobre Lionel Messi

Tras el despliegue de la Selección argentina en los últimos minutos frente a Egipto, Eduardo Feinmann compartió su sorpresa por el triunfo a último momento.

Eduardo Feinmann reveló este martes durante el pase con Ignacio Ortelli en A24 que quedó absolutamente sorprendido ante la remontada de la Selección argentina frente a Egipto, y el consecuente triunfo de la Albiceleste por 3-2, con goles del equipo nacional en los últimos minutos del partido.

Tras revelar que siguió a solas en su casa el duelo futbolístico, Feinmann confesó que ante una inminente derrota tenía pensado un editorial de agradecimiento a los jugadores de la Selección argentina por su esfuerzo y entrega. Sin embargo, después del minuto 78 todo cambió y el conductor no ocultó su asombro.

Eduardo Feinmann, entre el agradecimiento a la Selección argentina y una observación sobre Lionel Messi "¡Qué grupo de tipos increíbles que son estos jugadores!", enfatizó Eduardo Feinmann. Acto seguido, más allá de reconocer la performance y la humildad de Lionel Messi en sus declaraciones tras la victoria, el periodista advirtió sobre el fallido penal del capitán de la Selección argentina.

"Segunda vez consecutiva que erra un penal, y el tipo se derrumbó. Otra vez se derrumbó", cuestionó Feinmann sobre el desliz de Messi. Sin embargo, luego el conductor reconoció la descomunal labor de equipo que desarrollaron los jugadores en la remontada.