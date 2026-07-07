Eduardo Feinmann y una letal afirmación sobre quién cubre a Martín Insaurralde: "Es asqueroso"

Eduardo Feinmann deslizó desde la pantalla de A24 una letal afirmación sobre el blindaje a Martín Insaurralde en la causa que investiga al exfuncionario por presunto enriquecimiento ilícito. El conductor no anduvo con rodeos a la hora de plantear su conjetura sobre el caso que volvió a cobrar resonancia tras la filtración de un video en el que se puede ver a Jesica Cirio en un vestidor junto a bolsas repletas de fajos de dólares.

Durante el pase con Ignacio Ortelli el líder de El Noticiero (A24) marcó las diferencias entre los procesos que tienen en la mira a Manuel Adorni y Martín Insaurralde. Mientras en el caso del ex jefe de Gabinete la Justicia da señales de un rápido movimiento, en el del exintendente de Lomas de Zamora sucede todo lo contrario con un accionar que desde hace más de dos años y medio se desenvuelve con sospechosa parsimonia.

Eduardo Feinmann, contundente con el juez de la causa que investiga a Martín Insaurralde "Lo de Insaurralde es asqueroso, pornográfico, obsceno", remarcó Eduardo Feinmann en referencia a las pruebas que van saliendo a la luz, como el mencionado video en el que aparece la expareja de Martín Insaurralde.

Luego, el periodista aseguró: "El problema ahí, el tapón es el propio juez". En este sentido, y en contraste con el cuestionado desempeño de Luis Armella, Feinmann destacó la activa labor del fiscal que interviene en la misma causa, Sergio Mola.