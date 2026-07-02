Reapareció Martín Insaurralde tras el escándalo: lo grabaron saliendo de una empresa en el Microcentro

El exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde , reapareció en público en medio del escándalo por los videos de Jesica Cirio y los dólares. En ese sentido, se lo vio saliendo de una cochera ubicada en la calle Libertad 567, pleno Microcentro porteño.

La reaparición se produce mientras continúa la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. En ese contexto, la Justicia les prohibió a Insaurralde y a su expareja salir del país.

Las imágenes fueron registradas por las cámaras de TN el miércoles en el microcentro porteño y difundidas en el programa de Jonatan Viale. Cuando la cámara enfocó el interior del vehículo, Insaurralde, vestido con jean azul, remera blanca y saco marrón, se cubrió el rostro con su abrigo mientras era observado por periodistas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con la periodista Guadalupe Vázquez, en el décimo piso del edificio funciona una empresa vinculada, de manera formal o informal, al Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (Aleara).

Qué vínculo tendría Insaurralde con el sector del juego

Durante más de dos décadas Insaurralde construyó una red de relaciones políticas y personales con funcionarios y empresarios vinculados al negocio del juego en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo con esa reconstrucción, esos vínculos comenzaron en la década de 1990, cuando se desempeñó como secretario del exintendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, dirigente del duhaldismo que tuvo responsabilidades en el área de Loterías y Casinos bonaerense.

Con el crecimiento de su carrera política, esa influencia se habría extendido a organismos estratégicos de la provincia. Uno de sus principales hombres de confianza fue Omar Galdurralde, quien fue designado presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante la gestión del gobernador Axel Kicillof.