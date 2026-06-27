La maniobra de Jesica Cirio para evitar ser detenida por la causa que investiga a Martín Insaurralde

La situación judicial de Jesica Cirio dio un giro relevante tras la presentación realizada por su defensa ante la Justicia, en el marco de la causa que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del exintendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

El abogado Claudio Caffarrello solicitó formalmente que no se ejecute una eventual orden de detención contra la modelo y conductora, al tiempo que cuestionó la validez de una de las pruebas centrales del expediente: el video en el que se la ve manipulando fajos de dólares .

La presentación se produjo luego de que el fiscal Sergio Mola pidiera la detención tanto de Martín Insaurralde como de Jesica Cirio , en un requerimiento elevado al juez federal Luis Armella, quien deberá definir la situación procesal de ambos. De acuerdo con la defensa, la acusada se enteró del pedido a través de los medios de comunicación y, de inmediato, sus letrados se presentaron ante el juzgado para fijar posición y evitar una medida restrictiva de su libertad.

En el escrito judicial, los abogados argumentaron que no existen riesgos procesales que justifiquen una detención preventiva, tal como exige el Código Procesal Penal . En ese marco, insistieron en que no hay peligro de fuga, subrayando que Cirio “siempre estuvo a derecho”, con domicilio conocido y verificado, y que ha informado oportunamente sus movimientos dentro y fuera del país. A ello sumaron su condición de figura pública, lo que, según sostienen, haría inviable cualquier intento de ocultamiento.

La defensa también remarcó aspectos personales para reforzar su planteo: indicaron que Jesica Cirio tiene una hija menor escolarizada y que además cursa un embarazo avanzado, elementos que, a su entender, consolidan su arraigo y descartan cualquier hipótesis de fuga. En ese sentido, calificaron como “insostenible” la presunción de que pudiera sustraerse de la acción judicial.

Respecto del segundo argumento central (el riesgo de entorpecimiento de la investigación), los abogados negaron que su clienta haya presionado o intentado influir sobre testigos. Si bien reconocieron que la causa incluye la declaración de personas de su entorno, como una empleada doméstica, plantearon que no existe evidencia de interferencias ni conductas obstructivas por parte de Cirio.

Un punto clave de la estrategia defensiva se centra en la impugnación del video difundido por el diario La Nación, en el que se observa a Jesica Cirio en un vestidor rodeada de fajos de dólares termosellados que los investigadores estiman en varios millones. La defensa solicitó que ese material sea excluido como prueba, al considerar que no cumple con los estándares de validez probatoria.

En concreto, los letrados señalaron que no se puede determinar con precisión ni la fecha ni el lugar de las imágenes, lo que debilitaría su valor judicial. Además, recordaron que el propio fiscal solicitó peritar el archivo para verificar si sufrió manipulaciones, cortes o ediciones, lo que, según la defensa de la modelo, refuerza la necesidad de cuestionar su autenticidad y admisibilidad.

A este planteo se suma el testimonio del productor Diego Suárez, quien, según la estrategia de Jesica Cirio, habría vinculado el video con un posible esquema de extorsión. De acuerdo con esa versión, existirían antecedentes de pagos para evitar la difusión de las imágenes, lo que introduce un elemento adicional en la discusión sobre su origen y confiabilidad.