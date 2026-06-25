Los dólares de Martín Insaurralde son mucho más que eso y demuestra cuánto manejan quienes están en el poder

Los memoriosos recuerdan al joven Martín Insaurralde como militante del peronismo de Lomas de Zamora , muy cercano a Eduardo Duhalde, Hugo Toledo, Bruno Tavano y Jorge Rossi. Eran épocas que esa localidad era la capital del peronismo, a pesar que Lanús, con Manuel Quindimil, y La Matanza, con Federico Russo, competían por esa consigna.

En los albores de la actual etapa democrática, Lomas de Zamora- con Duhalde como conductor político-, fue el gen de una cantidad enorme de futuros funcionarios con manejos en áreas claves de lo que sería la segunda y definitiva etapa del peronismo bonaerense. Y ese resplandor se trasladaba a la Tercera Sección Electoral, con excepción de La Matanza, distrito con el que competían por la hegemonía de la región. Esa pelea se mantiene hasta nuestros días.

Insaurralde era parte de la mesa chica duhaldista y, a medida que avanzaba el tiempo y Duhalde subía en las escalas- gobernador primero, presidente después-, él personalmente también tenía más incidencia y se transformó como parte esencial del engranaje lomense. Esa cantera también la integraban Pablo Paladino, Fernando “Chino” Navarro, Gabriel Mariotto y Gabriel Mércuri, hijo del recordado presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Osvaldo Mércuri.

Todos ellos fueron parte del poder, aunque con el correr del tiempo tomaron avenidas diferentes. Paladino fue un operador todoterreno de Aníbal Fernández, mientras que Navarro creó el Movimiento Evita con el amparo de Néstor Kirchner. Mariotto saltó a la fama como el inspirador de la Ley de Medios y llegó a ser el vice de Daniel Scioli en la Gobernación. En síntesis, todos mamaron y ejecutaron poder.

Cuentan las leyendas que el primer gobierno radical bonaerense también le sirvió a los “boinas blancas” para sembrar de funcionarios partidarios todas las áreas de la estructura permanente, desde Justicia, mandatarios, Escribanía General de Gobierno y otras cientos de áreas. Lo mismo repitió el peronismo a la salida de Alejandro Armendariz, aunque Antonio Cafiero fue mucho menos ambicioso.

"El Chacal" de las mujeres y el juego

A diferencia de los otros militantes cercanos al duhaldismo, y por ende al peronismo, a Insaurralde la política la atrajo por dos cuestiones. Poder y mujeres, lo que sintetizó al casarse con Alejandra Toledo, la hija del intendente. Pero al acumular más poder y dinero, todo terminó en la farandulización, el escándalo de su divorcio y, al final, en el yate El Bandido. Su cuñado de aquel entonces era Paladino, casado con la otra hija de Toledo.

Desde que pasó por el Instituto de Lotería bonaerense, a mediados de la década de los ’90, bajo la tutela de Rossi, activó todas sus relaciones con el mundo del juego. Las primeras licitaciones eran por las tragamonedas y los bingos, donde trazó los vínculos con Daniel Mautone y Daniel Angelici, personalidades muy influyentes en ese mundo, y con la empresa Codere. El escándalo de Sofía Clérici y el yate El Bandido, en plena campaña electoral de hace dos años, se produjo justo cuando discutía la continuidad de la licencia del Bingo San Martín, que Lotería, de Codere, le pedía su transferencia. De todas estas experiencias nace el apodo “El Chacal”.

Insaurralde siempre fue un conquistador, pero sufría con las rupturas. Eso queda muy en claro cuando se escuchan los relatos locales y de la propia Jesica Cirio, a quien incomodaba con sus celos cuando se enteraba que había armado una nueva pareja.

En 2009, tras la derrota de la lista testimonial de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa contra Francisco De Narváez, su protector político, Jorge Rossi, renunció a la intendencia porque “era insoportable la presión del kirchnerismo”. En ese momento llegó Insaurralde a la intendencia.

Sin esperar ni un minuto, “Martín se transformó en kirchnerista. Puso todo a disposición del kirchnerismo y fue ahí donde vino la mayor inversión y dinero a Lomas de Zamora, inclusive muchos más que en la época de cuando Duhalde, cuando manejó el fondo del conurbano”, recuerdan dos testigos directos de todo ese proceso. Uno de los involucrados en el manejo de la obra pública, Rafael Llorens, estuvo un tiempo detenido con Julio De Vido. “El que zafó fue El Chino Navarro, quien estaba a cargo de todas las cooperativas con las que se armaban los esquemas de viviendas”, recuerda uno de los referentes locales más importantes de todo el mundo lomense.

Tal simbiosis con aquel proyecto produjo Insaurralde que, diez años después, fue el elegido por Cristina Fernández de Kirchner para encabezar la lista de diputados nacionales que competiría contra Sergio Massa, el representante del Frente Renovador. Su crecimiento en el mundo k se acomodó por la ascendencia que tenía el entonces intendente de Lomas de Zamora con Alicia Kirchner. “Se enamoró de él”, dicen, aunque después aclaran que fue en sentido figurado. "Como muchos, pasó de UPAU al duhaldismo menemista para terminar siendo parte de la revolución sandinisita de La Cámpora", ironizan.

El otro influyente con el cual tuvo una estrecha relación es con el actual rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, aunque la personalidad de ambos los hizo tener más que un cortocircuito. De hecho, Molea fue candidato por el Frente Renovador y reforzó fortísimos vínculos con los ámbitos judiciales. Ariel Lijo dio una charla hace poco tiempo en esa casa de altos estudios. Hoy el vínculo Insaurralde – Molea es mucho más estable, como si hubieran entendido que en el poder hay lugar para todos.

Entonces, ante la indignada y furiosa pregunta: "¿De dónde salió la plata que mostró el video de Diego Cabot filmado por Cirio?", la respuesta es: de todos lados. Inclusive pudo haber iniciado a recaudar cuando fue secretario de gobierno municipal. Miguel Calvete, el ahora preso por estar implicado con una recaudación clandestina por la causa de ANDIS, que derivó en el 3% que se nombró a KM, lo denunció en 2008, en una cámara oculta, porque en su rol de funcionario municipal recibía una coima de parte de los supermercadistas chinos para que pudieran funcionar. Calvete era el representante de la Cámara que los agrupaba.

Las mujeres y sus estilos, una perdición para Martín Insaurralde

Los favores de Martín Insaurralde que lo blindan

Con tanto manejo durante tanto tiempo no hay persona que no le haya pedido un favor. Desde jueces, fiscales y secretarios de Cámara hasta una simple agencia de lotería en la Provincia. Por cualquier razón, ya sea cercanía familiar, política o simple compromiso social, Insaurralde le hizo favores a mucha más gente de la que el mundo racional supone. Y eso, siempre, sirve.

Porque en momentos como los actuales, cuando se lo compara con la situación de Manuel Adorni y su cascada, la gran diferencia está en la cadena de favores, esa que también apadrinó, impulsó y “educó” a intendentes marcándole empresas y métodos para que todo ese ecosistema funcione feliz.

Esa casta que le sirvió a Insaurralde es la que ahora está recibiendo gustosa a Javier Milei, que no puede explicar cómo sus mayores apuestas legislativas, José Luis Espert y Adorni terminen involucrados en espectaculares casos de corrupción.