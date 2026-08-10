Qué harán tras la demolición e intervención de las históricas bodegas abandonadas en Godoy Cruz

El municipio de Godoy Cruz puso en marcha un plan para terminar con décadas de abandono en varias de las antiguas bodegas del departamento. La comuna avanzó con demoliciones de estos históricos edificios para la apertura de calles y también con la intervención para reconvertir algunas de ellas, como es el caso emblemático del actual Espacio Arizu, que se convertirá en la Ciudad del Vino a través de una multimillonaria inversión.

El caso más reciente es el de l a ex Bodega Filippini , sobre calle Rawson, que fue abandonada a fines de la década del '70 y se había convertido en un foco de inseguridad, ocupada de manera irregular y señalada por vecinos como zona de riesgo. En la última se avanzó con la demolición y comenzó la obra de apertura de una nueva calle por estos terrenos.

Esta intervención se suma a la demolición de la ex bodega Campana , ubicada en el carril Sarmiento y el ambicioso proyecto cultural y turístico en la ex Bodega Arizu y los terrenos de ex champañera Arizu . En tanto, el municipio también tiene en carpeta un proyecto de modernización del casco histórico céntrico del departamento que incluye la intervención de la ex bodega Tomba .

El intendente Diego Costarelli resaltó que la intervención responde a una estrategia del municipio para recuperar estos predios abandonados y transformar los terrenos baldíos en espacios urbanos conectados y seguros.

Godoy Cruz avanzó la última semana en la demolición de la ex Bodega Filippini , ubicada en la intersección de las calles Rawson y Barcala de ese departamento. El proyecto prevé la apertura de la calle Cordón del Plata por los terrenos abandonados.

La obra está financiada con fondos municipales y cuenta con un presupuesto de $970 millones. La nueva traza conectará las calles Barcala y Roca y contempla además la instalación de redes de agua, cloacas y alumbrado público, junto con la pavimentación y el cierre perimetral del terreno.

Las instalaciones de la ex bodega Filippini fueron demolidos para la apertura de una nueva calle. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El intendente Costarelli indicó que esta intervención responde a una demanda de los vecinos preocupados por la seguridad de la zona, ya que esa bodega abandonada se había convertido en un aguantadero.

“Todas esas bodegas que quedaron abandonadas en Godoy Cruz con el tiempo se fueron transformando en focos de inseguridad absoluta, de aguantadero, de familias que se instalaban a vivir en el lugar. Entonces empezó a generar en la zona, sobre todo en Filippini, mucha alteración por parte de los vecinos”, explicó en diálogo con el programa “Digamos Todo ”, de MDZ Radio 105.5 FM.

El jefe comunal explicó que el inconveniente que ha tenido durante mucho tiempo el municipio con este tipo de edificaciones es que pertenecen a privados. En este sentido, desde la comuna han puesto en marcha un plan para trabajar de forma conjunta con los dueños para avanzar con las intervenciones y que posteriormente se instalen emprendimientos privados.

“El municipio solamente interviene en esto que tiene que ver en la demolición y en la apertura de calle. Después el privado tendrá su propio emprendimiento. Todavía no tenemos noticias de qué tiene pensado desarrollar en Filippini pero la obra va avanzando rápido y en tres o cuatro meses más eso queda listo y va a quedar a disposición para que el privado vaya buscando sus inversiones ahí en la zona”, expresó.

En esta misma línea, Costarelli puso de ejemplo la intervención que se está realizando en otra zona del municipio. Se trata de la ex bodega Campana que también fue demolida y está próxima la inauguración de nuevas calles que atraviesan el predio abandonado.

“En la zona de la ex bodega Campana el privado tiene una idea de armar un centro comercial. El dueño nos ha donado un terreno. Nosotros venimos haciendo un proyecto público-privado de departamentos de viviendas para clase media de Godoy Cruz y tenemos planeado hacer un barrio Constituyentes 3 en la ex bodega Campana, entonces el privado se sumaría con un pequeño centro comercial en el resto de los terrenos”, sostuvo.

Asimismo, resaltó que “la apertura de calle no solamente le da mayor fluidez a la zona, sino que además la apertura de los espacios genera mayor seguridad”.

La nueva Ciudad del Vino en Arizu

Otro caso de recuperación de una histórica bodega abandonada es el de la ex bodega Arizu, hoy transformada en el Espacio Arizu. Semanas atrás se lanzó la licitación para la construcción de la Ciudad del Vino en este sitio con una inversión de más de $14.000 millones.

Asimismo, el proyecto también incluye la construcción de una nueva playa de estacionamiento en los terrenos de la ex champañera Arizu, ubicada en las inmediaciones del actual espacio cultural, donde también avanzarán emprendimientos privados.

Prensa Municipalidad Godoy Cruz

“Yo aspiro que antes de fin de año ya podamos comenzar con las obras. Arizu es otra de las intervenciones que venimos haciendo, pero a una mayor escala. Ya es una realidad y venimos sosteniendo un importante nivel de inversión. La gestión anterior ya hizo las seis naves que todos conocen. Nosotros ya hicimos el proyecto público-privado que se sigue desarrollando, porque ahora viene la parte de la inversión privada, que van a ser centros comerciales y han comenzado con departamentos”, explicó el intendente de Godoy Cruz.

La licitación lanzada semanas atrás apunta a transformar el histórico predio de la ex Bodega Arizu en un polo de innovación, turismo y cultura vinculado al mundo del vino. La propuesta contempla la instalación de una experiencia inmersiva que integre patrimonio histórico y tecnología.

Las intervenciones artísticas contarán con hologramas, realidad aumentada, inteligencia artificial, proyecciones 3D y sonido especializado. También habrá experiencias sensoriales para descubrir la cultura vitivinícola mendocina.

“Vamos a hacer lo que lo que le falta a la bodega, que es el mejoramiento de las cavas para lograr la instalación de una Ciudad del Vino, que es un museo bastante similar a la Cité du Vin, que es la que funciona en Burdeos en el museo del vino más famoso del mundo”, detalló Costarelli.

Asimismo, agregó que la intervención no alcanza solamente la sector de las cavas subterráneas sino también la mejora de los ingresos y el proyecto incluye la construcción de estacionamientos en un sector del complejo de la ex Champañera, ubicada sobre calles Lisandro de la Torre y Agustín Álvarez.

Esa construcción también fue demolida y comenzarán a construirse edificios de departamentos construidos por privados, dúplex, un centro comercial y también un centro de congresos y exposiciones.

Durante décadas la ex champañera Arizu fue un extenso baldío en desuso en pleno corazón de Godoy Cruz. Gobierno de Mendoza

El proyecto en carpeta para la ex bodega Tomba

Por otra parte, el municipio también tiene apuntada otra histórica bodega abandonada en Godoy Cruz, como la ex bodega Tomba, posteriormente llamada El Globo, ubicada en la esquina de Avenida San Martín Sur y calle Rivadavia.

“Tenemos un proyecto armado con una reconversión general de todo el casco céntrico de Godoy Cruz. Eso incluiría la bodega Tomba, la plaza, el teatro Plaza y todas las calles de alrededor del microcentro del departamento”, explicó el jefe comunal.

Resaltó que esta intervención urbana complementaría la actual obra de conexión del Parque Mitre con la Costanera, a través de un nuevo puente que se encuentra en construcción, en las inmediaciones del estadio Feliciano Gambarte.

“Ese proyecto de modernización del centro de Godoy Cruz, incluye la bodega Tomba. Es el aprovechamiento para un paseo más cultural, que tenga entrada por Rivadavia y salida a la Avenida San Martín. Pero está lejos de realizarse todavía porque no tenemos los fondos para hacerlo”, reconoció Costarelli.