Jorge Macri respaldó la ley de propiedad privada: "Con decisión política se puede combatir la usurpación"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , se refirió al proyecto de inviolabilidad sobre la propiedad privada y aseguró que “si hay decisión política se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará, sin dudas”, agregó.

En declaraciones televisivas, informó que en la Ciudad de Buenos Aires “se recuperaron 901 viviendas” y remarcó que violar la propiedad privada “es un derecho vulnerado”, además de que cuando se ocupan casas, “se instala” el tema de las drogas y el delito.

“La ultima fue una vivienda que había sido una usurpada por una familia boliviana, que alquilaba habitaciones y había instalado taller ilegal donde, además, había trabajo esclavo . Me gustaría remarcar que cuando hay decisión política se puede combatir la usurpación. La ley nacional ayudará sin duda, pero si no hay decisión política después de cada actor involucrado no alcanza”, afirmó Macri, en LN+.

“En cada lugar que se usurpa se instala el mal, los que venden drogas, los que roban, todo lo malo, es como una mancha de aceite que se extiende y afecta a todo el barrio, vivir cerca de una vivienda usurpada es una catástrofe”, expresó.

Jorge Macri aseguró que para los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires “la buena noticia es que hemos liberado la ciudad de los piquetes”.

Para el jefe de Gobierno la del jueves “no fue una marcha pacífica”, porque existieron agresiones con piedras a la policía, y sostuvo que en ese tipo de manifestaciones “estamos enfrentando a delincuentes” mientras se discutía en el Senado la Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada.

Lamentó, en ese sentido, que muchos de los manifestantes que son detenidos en esas marchas “desgraciadamente muchas veces entran y salen” de la cárcel, y lo definió como “frustrante”, porque “hay pibes que tienen 20, 30 o 40 antecedentes” por violencia en marchas.

“Nosotros vamos a hacer cumplir la ley, porque no hay manera de que una sociedad crezca, se desarrolle y viva en libertad si no se cumple la ley”, aseveró.

En el mismo sentido, dijo que “hace falta que haya un gobierno decidido” a tomar medidas, y señaló: “Estoy orgulloso de lo que estamos haciendo con los trapitos. Yo ya lo dije en un video, si sos trapito vas preso”, subrayó.

“El ejercicio de hacer cumplir la ley es un ejercicio del Estado, si alguien agrede a la Policía va a tener consecuencias, y si alguien rompe el espacio público va a haber consecuencias, no vamos a dejar que transformen la ciudad en lo peor del conurbano”, manifestó.

Jorge Macri explicó que “muchos de estos señores que marchan, como no logran mejorar sus municipios, como no logran que la provincia este bien, quieren romper la ciudad”.