Fórmula 1 en Argentina: el anuncio sobre el Gálvez que alimenta la expectativa

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez continúa con las obras de remodelación que buscan adecuar el circuito a los estándares exigidos por las principales categorías del automovilismo internacional . Los trabajos incluyen modificaciones en distintos sectores del trazado, mejoras en la infraestructura y cambios orientados a cumplir los requisitos técnicos que demandan competencias como la Fórmula 1 y MotoGP.

En ese contexto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , recorrió el circuito y se refirió al estado de los trabajos. Según explicó, el objetivo es que el escenario quede en condiciones de recibir nuevamente competencias internacionales y, al mismo tiempo, elevar el nivel de las categorías nacionales.

Las declaraciones llegan en un momento en el que también crecen las expectativas por el posible regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, luego de que desde la propia categoría reconocieran que mantienen conversaciones para sumar una nueva carrera en Sudamérica.

En una entrevista con Carburando, Jorge Macri aseguró que el circuito cumplirá con las exigencias necesarias para albergar a la máxima categoría. " El autódromo va a estar listo para la Fórmula 1 . Con el túnel, la horquilla, la extensión de boxes y todos los requisitos técnicos. Trabajamos en una carpeta asfáltica para MotoGP y Fórmula 1".

También explicó que la remodelación tendrá impacto sobre el automovilismo local. "Esta obra nos permite recuperar categorías internacionales y también permitirá que las categorías nacionales corran con un estándar más alto".

Avanzan las obras del Autódromo Oscar y Juan Gálvez

El video compartido por Jorge Macri en su cuenta de X.

Las obras coinciden con un escenario alentador para las aspiraciones argentinas. En declaraciones reproducidas por Sky Sports, el presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, confirmó que la categoría negocia nuevas incorporaciones al calendario. "Las negociaciones están avanzando muy bien en África. También estamos manteniendo otras conversaciones en Sudamérica y en el Lejano Oriente".

De esta manera, la Argentina integra ese grupo de países junto con Ruanda, Sudáfrica y Tailandia. El medio británico también sostuvo que el crecimiento del interés por la categoría desde la llegada de Franco Colapinto fortaleció la posibilidad de recuperar el Gran Premio argentino.

Las obras que se realizan en el Gálvez

El proyecto contempla la renovación de la carpeta asfáltica, modificaciones en el sector de boxes, trabajos en la horquilla, mejoras en el túnel y la adecuación de distintos espacios vinculados con la seguridad y la operación del circuito.

El objetivo es cumplir con las exigencias que establecen los reglamentos internacionales para que el autódromo pueda volver a postularse como sede de competencias de primer nivel.

Así están hoy las obras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, para transformarlo en el mas moderno de América.

En abril de 2027 tiene asegurada una fecha de MotoGP.

Y sumó obras en la nueva horquilla para quedar homologado para recibir a la F1 pic.twitter.com/QirDMmoXuu — Deportes BA (@DeportesBA) July 31, 2026

Además del automovilismo, el plan contempla ampliar el uso del predio para recibir otras actividades. "Los autódromos en el mundo tienen 200 eventos al año, no solo vinculados con el deporte motor: recitales, congresos y testeos de autos. Son lugares que generan mucho trabajo y posicionan a la ciudad", sostuvo Macri.

Mientras las obras avanzan y continúan las conversaciones para ampliar el calendario de la Fórmula 1, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez busca cumplir con las condiciones necesarias para volver a ser considerado como sede de una fecha de la categoría.