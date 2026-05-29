Fórmula 1 en Argentina: ya hay fecha para la primera inspección de la FIA en el Gálvez

El sueño de volver a tener una carrera de Fórmula 1 en Argentina dio un nuevo paso. Eduardo Baca, presidente de la CDA del ACA, confirmó que la FIA realizará en septiembre una primera inspección formal al autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, donde continúan las obras de remodelación para adecuar el circuito a los estándares internacionales actuales .

El trazado porteño atraviesa el quinto mes de trabajos con el objetivo de conseguir la Homologación de Grado 1 exigida por la FIA para albergar una fecha de Fórmula 1 y, al mismo tiempo, la de Grado A solicitada para el MotoGP.

Según explicó Baca, las obras avanzan incluso por delante de los tiempos previstos originalmente, mientras el ACA acompaña el proceso técnico necesario para alcanzar las aprobaciones internacionales.

En diálogo con Carburando Radio, Eduardo Baca detalló cómo se desarrolla el proyecto y anticipó la visita de representantes del organismo que preside Mohammed Ben Sulayem. “El tema es el siguiente: nosotros estamos siguiendo el proceso de reconstrucción del autódromo con el nuevo diseño, que está incluso adelantado al cronograma que había, lo que creo que es una buena noticia. El rol del ACA en ese sentido es continuar con esa parte, que tiene que ver con el proceso de homologación”, señaló.

Además, agregó: “Creo que en septiembre va a tener lugar la primera inspección formal de la FIA a las obras, en la etapa que estén. Por otro lado, también tenemos que acompañar al Gobierno de la Ciudad en todo el proceso que tiene que ver con la consecución de las fechas”.

La visita marcará un momento importante dentro del proyecto de remodelación del Gálvez, ya que permitirá evaluar el estado de avance de las obras y el cumplimiento de las exigencias técnicas requeridas para las principales categorías internacionales.

Argentina pelea por volver al calendario de la Fórmula 1

Baca también explicó que Argentina forma parte del grupo de países que buscan sumarse al calendario de la Fórmula 1 en los próximos años. Según indicó, la competencia incluye a Tailandia y Kyalami, en Sudáfrica, mientras que Turquía ya ocupó el lugar dejado por Países Bajos.

“En el grupo de los candidatos está Tailandia, estamos nosotros (Argentina) y está Kyalami (Sudáfrica). Y estaba Turquía pe,ro ocupó el lugar que abandonó Holanda, por lo cual vamos a estar lidiando con esos tres países. Esto es para 2027”, afirmó.

Además, destacó el peso histórico que todavía conserva Argentina dentro de la categoría y consideró que eso puede representar una ventaja frente a otros proyectos que buscan ingresar al calendario.

autódromo La FIA confirmó una visita al Gálvez y Argentina sueña con volver a la Fórmula 1. Instagram @autodromoba

El objetivo de transformar al Gálvez en un circuito moderno

En otro tramo de la entrevista, Baca aseguró que el proyecto apunta a convertir al autódromo porteño en una referencia tecnológica a nivel internacional. “Liberty Media mantiene una cultura que ya la tenía Bernie Ecclestone, en relación a que respeta mucho los países históricos de la Fórmula 1. Entonces esto tiene mucho que ver con los valores que se determinen, porque Argentina está en el grupo de los países que se reconocen como históricos de la Fórmula 1 por toda su historia y su pasado”, sostuvo.

“Creo que eso nos da una posibilidad y la segunda posibilidad fuerte es que Argentina al fin y al cabo con la remodelación del autódromo, se va a transformar en el autódromo de última generación del mundo, en el que se van a aplicar una cantidad de mejoras y cuestiones tecnológicas que otros autódromos no tienen”, agregó.

Por último, Baca remarcó que el proyecto tiene plazos concretos debido a la realización del MotoGP prevista para marzo de 2027 y adelantó que existe la intención de organizar antes otra competencia internacional importante como prueba previa a un eventual regreso de la Fórmula 1.