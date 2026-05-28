Atento, Colapinto: inquietante sentencia de Briatore sobre la chance de que el argentino siga en Alpine en 2027

La temporada 2026 de Fórmula 1 todavía está lejos de terminar, pero el mercado de pilotos ya empezó a moverse detrás de escena. Y en medio de las especulaciones aparece Alpine , con Franco Colapinto como uno de los protagonistas indirectos de una situación que podría alterar por completo el panorama de la categoría.

Todo gira alrededor de un nombre: Max Verstappen . El neerlandés todavía no confirmó públicamente su continuidad en Red Bull más allá de 2026 y, mientras crecen las dudas sobre el futuro competitivo de la escudería austríaca, Mercedes aparece nuevamente como una posible alternativa para el tetracampeón del mundo.

Ese escenario genera un efecto dominó que impacta directamente en Alpine . Flavio Briatore, asesor ejecutivo y hombre fuerte del proyecto francés, dejó claro que antes de definir completamente su alineación para 2027 quiere esperar para entender qué ocurrirá en Mercedes con George Russell y Kimi Antonelli .

Aunque Franco Colapinto mejoró considerablemente sus actuaciones durante la actual temporada y parece haber recuperado terreno dentro del equipo, la posibilidad de que alguno de los pilotos de Mercedes quede disponible mantiene abiertas las dudas sobre el futuro.

Franco Colapinto no tiene asegurado su asiento en Alpine para la próxima temporada.

Las inquietantes declaraciones de Briatore

Según reveló The Race, Briatore reconoció públicamente que Alpine sigue de cerca los movimientos de Mercedes antes de avanzar definitivamente con sus planes para 2027. “No sabemos qué va a pasar con Mercedes”, explicó el dirigente italiano cuando fue consultado sobre la futura alineación del equipo.

“No sabemos si Mercedes recogerá a Max, o lo que sea. Así que veamos qué tenemos en casa antes de seguir adelante”. La frase no pasó desapercibida. Principalmente porque confirma algo que hasta ahora circulaba solamente como rumor: la posibilidad de que Verstappen abandone Red Bull sigue siendo considerada seriamente dentro de la Fórmula 1.

Actualmente, Russell y Antonelli aparecen como pilares del futuro de Mercedes. Ambos pelean por posiciones importantes en el campeonato y representan el presente y el futuro deportivo de la escudería alemana. Sin embargo, la oportunidad de contratar a Verstappen podría modificar cualquier planificación.

En la Fórmula 1, ningún asiento está completamente asegurado cuando aparece disponible un piloto del calibre del neerlandés.

Verstappen y una situación que sigue abierta

Las versiones sobre una posible salida de Verstappen crecieron durante los últimos meses. El propio piloto evitó garantizar públicamente que seguirá en el equipo más allá de 2026. En una entrevista concedida recientemente al diario neerlandés De Telegraaf, Verstappen dejó una respuesta abierta cuando fue consultado sobre su continuidad.

“No tengo prisa. Idealmente, me gustaría seguir vinculado a Red Bull el resto de mi vida; siempre lo he dicho. Pero tomar esa decisión no tiene por qué ocurrir hoy ni mañana”.

El detalle de la existencia de cláusulas de rendimiento en su contrato no es menor. Se sabe que Verstappen tendría la posibilidad de salir de Red Bull si no se encuentra entre los primeros puestos del campeonato antes del receso de mitad de temporada.

Max Verstappen gp canadá fórmula 1 Todas las miradas puestas sobre la decisión de Max Verstappen sobre su futuro en la Fórmula 1. EFE

Actualmente, el neerlandés se ubica séptimo en el campeonato y atraviesa uno de sus momentos más incómodos desde que domina la categoría. Ese contexto alimenta todavía más las especulaciones sobre Mercedes.

Por qué esto afecta directamente a Franco Colapinto

En Alpine nadie niega que Colapinto mejoró considerablemente su imagen interna durante los últimos meses. Después de una primera etapa complicada en la que no logró sumar puntos, el argentino comenzó a mostrar señales mucho más sólidas.

Sus actuaciones recientes fueron especialmente valoradas dentro del equipo. En Miami terminó séptimo y en Canadá consiguió el mejor resultado de su carrera con un sexto puesto, además de mostrarse más competitivo que Pierre Gasly durante buena parte del fin de semana.

Briatore destacó especialmente el cambio de madurez del piloto argentino, que recientemente cumplió 23 años. “El año pasado, Colapinto fue criticado por todos”, recordó el italiano durante la presentación del nuevo acuerdo de patrocinio entre Alpine y Gucci. “Pero creo que Franco tiene talento. Pasamos mucho tiempo juntos, y cuando hablas con él, es mucho más maduro. El año pasado todavía era un niño”.

El dirigente también hizo referencia a la presión que soportó el argentino desde su llegada al equipo. “Había mucha presión sobre él, porque en cada carrera no sabes si seguirá en el equipo o quedará fuera. Ahora está más tranquilo”. Las declaraciones representan un respaldo importante para Colapinto.

Alpine todavía no quiere cerrar puertas

Sin embargo, pese a los elogios, Briatore evitó confirmar completamente el futuro del argentino más allá de la próxima temporada. El italiano fue claro al explicar que Gasly tiene contrato a largo plazo y que el segundo asiento todavía dependerá de cómo evolucione el mercado.

“Por el momento, tenemos a Gasly y tenemos a Colapinto. Para 2027 tenemos a Gasly porque firmamos con él a largo plazo, y luego veremos”. El equipo entiende que el mercado podría ofrecer oportunidades inesperadas si Verstappen cambia de estructura y provoca movimientos internos en Mercedes. En ese escenario, pilotos de enorme nivel quedarían disponibles repentinamente.

Para Colapinto, el desafío será sostener el crecimiento que mostró en las últimas carreras y convertirlo en una regularidad que obligue al equipo a apostar definitivamente por él.

colapinto puntos Colapinto fue "el mejor del resto" en las últimas dos carreras. www.francolapinto.com

El nuevo Alpine que imagina Briatore

El contexto actual también coincide con un momento de transformación profunda dentro de Alpine. La llegada del millonario acuerdo con Gucci, el futuro uso de motores Mercedes y la búsqueda de nuevas figuras técnicas forman parte de un plan ambicioso para volver a pelear adelante.

Briatore sabe que el equipo necesita algo más que marketing para competir contra Red Bull, Ferrari o McLaren. Pero también entiende que una estructura sólida comienza por tomar decisiones inteligentes en el mercado de pilotos. Por eso mira atentamente lo que ocurre alrededor de Verstappen.

Mientras tanto, Colapinto sigue construyendo su candidatura dentro de la pista. Y aunque hoy parece mejor posicionado que hace algunos meses, el argentino todavía depende de un tablero mucho más grande que involucra a campeones del mundo, contratos multimillonarios y movimientos estratégicos entre las principales escuderías de la Fórmula 1.

En Alpine valoran su evolución. Pero queda claro que el mercado todavía puede cambiarlo todo.