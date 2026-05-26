La estadística de Alpine en Canadá que alimenta la esperanza de Franco Colapinto

Nuevamente, Alpine logró liderar en un aspecto clave que podría gravitar aún más en las próximas jornadas del calendario de la Fórmula 1.

Franco Colapinto atraviesa su mejor momento desde su llegada a la Fórmula 1. Después de conseguir por segunda carrera consecutiva su mejor resultado en la categoría y de confirmar que el A526 finalmente parece estar a la altura de sus exigencias, el argentino ya empieza a mirar con ilusión lo que vendrá en el calendario, especialmente pensando en circuitos que podrían favorecer aún más a Alpine.

El dato que alimenta el optimismo apareció este lunes: por tercera vez en apenas cinco fechas, un piloto de Alpine se quedó con el reconocimiento al “Speed Master”, premio que entrega la categoría al auto que alcanza la mayor velocidad punta durante una carrera. En el estreno de la temporada 2026 en Australia, el propio Colapinto había liderado ese apartado al registrar 344 km/h, mientras que en China fue Pierre Gasly quien dominó con una impresionante marca de 354 km/h.

Alpine volvió a ser el auto más veloz en un GP de Fórmula 1 Aquellas actuaciones ya comenzaban a dejar en evidencia una de las fortalezas del monoplaza francés: el rendimiento en recta. Aunque en ese momento el auto todavía mostraba problemas generales de equilibrio y ritmo de carrera, Alpine empezaba a destacarse por su enorme velocidad final, un aspecto clave en determinados circuitos del calendario.

Colapinto qualy GP de Canadá Alpine sigue liderando una estadística que alimenta la esperanza de Colapinto. X @AlpineF1Team

Ahora, tras las victorias parciales de Nico Hülkenberg con Audi en Japón y de George Russell con Mercedes en Miami, Alpine volvió a recuperar ese liderazgo en Canadá. Esta vez fue nuevamente Gasly quien encabezó la tabla al alcanzar los 348,2 km/h, una cifra muy cercana al récord histórico del circuito que posee Sergio Pérez desde 2019 con 349,7 km/h.