Alpine avanza: qué dijo Gasly de su 8° puesto en Canadá y el histórico 6° lugar de Franco Colapinto

El Gran Premio de Canadá del campeonato 2026 de la Fórmula 1 se disputó el pasado fin de semana en el Circuito Gilles Villeneuve de Montréal, donde Alpine volvió a mostrar un gran rendimiento colectivo y sumó fuerte gracias al sexto puesto de Franco Colapinto y al octavo lugar de Pierre Gasly .

El piloto francés atravesó un comienzo complicado en el trazado canadiense, ya que había finalizado 20° en la Sprint y luego quedó 14° en la clasificación general. Sin embargo, logró recuperarse con una sólida actuación en carrera a bordo del A526 y aportó cuatro de los doce puntos que consiguió la escudería durante el fin de semana.

Al concluir la actividad en Canadá, el piloto de 30 años realizó un balance de lo que fue su actuación en esta quinta fecha de la temporada: “En general, es un muy buen resultado de equipo y puntos importantes para el Campeonato”, sentenció en primera instancia quien ocupa el 8° puesto del campeonato mundial de pilotos.

En cuanto al análisis personal, Gasly mencionó: “Por mi parte, ha sido un resultado de minimizar daños, ya que nos hemos recuperado de un fin de semana complicado hasta ahora para terminar en la octava posición y dentro de los puntos. Sin embargo, en general, he vuelto a tener problemas con el auto y, como equipo, necesitamos ver por qué y trabajar para solucionar algunos problemas”.

“Tenemos mucho trabajo por delante para que el auto vuelva a estar en buena forma y ese es nuestro objetivo de acá a Mónaco. En cuanto a la carrera de hoy, tuvimos una salida difícil con los neumáticos medios, que estaban bastante fríos y con poco agarre al principio, pero al final recuperamos algunas posiciones y luego luchamos con Liam (Lawson) al final”, añadió.

gasly alpine Pierre Gasly largó desde boxes y terminó 20º. ¿Qué pasó? X @AlpineF1Team

Gasly palpitó lo que se viene: el GP de Mónaco

Por último, Pierre Gasly palpitó lo que será la próxima fecha del calendario de la F1: el Gran Premio de Mónaco. “Fue difícil encontrar un hueco para adelantarlo y simplemente no pudimos, así que tuvimos que conformarnos con la octava posición. Ahora estoy deseando que llegue Mónaco. Es mi circuito favorito del año, así que espero que podamos solucionar algunos de estos problemas y llegar allí con más confianza y mejor rendimiento”, concluyó el piloto de Alpine.