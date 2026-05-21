Mientras un piloto de la Fórmula 1 está al borde de la suspensión, cuál es la situación de Colapinto y Gasly

El Gran Premio de Canadá no solo pondrá el foco sobre el rendimiento de los autos y la pelea por los puntos. En paralelo, la Fórmula 1 empieza a mirar cada vez más de cerca otra tabla que suele ganar protagonismo con el correr de la temporada: la de puntos de penalización en las Superlicencias .

A diferencia del campeonato de pilotos, aquí el objetivo es mantenerse lo más lejos posible de la cima. El reglamento deportivo de la FIA establece que cualquier piloto que alcance los 12 puntos de sanción dentro de un período de doce meses recibirá automáticamente una fecha de suspensión. Y aunque todavía no hubo demasiados incidentes en las primeras carreras del campeonato, varios pilotos continúan condicionados por sanciones recibidas durante 2025.

Dentro de ese escenario aparecen Franco Colapinto y Pierre Gasly . Los dos pilotos de Alpine llegan a Montreal con una situación bastante controlada, aunque ambos todavía arrastran penalizaciones recibidas durante la temporada pasada.

El único punto que figura actualmente en el historial de Franco Colapinto proviene del Gran Premio de Austria de 2025 . Durante aquella competencia, los comisarios consideraron que el argentino obligó a Oscar Piastri a abandonar la pista en una maniobra defensiva.

La sanción permanecerá activa hasta el 29 de junio de 2026. Después de esa fecha, Colapinto volverá a quedar sin puntos en su Superlicencia, siempre que no reciba nuevas penalizaciones en las próximas carreras.

En Alpine no existe preocupación inmediata por la situación del argentino. De hecho, su nombre aparece bastante lejos de los pilotos más comprometidos del campeonato. Además, el contexto deportivo ayuda a quitarle dramatismo al asunto.

Colapinto llega a Canadá atravesando el mejor momento desde su desembarco en la Fórmula 1. El séptimo puesto conseguido en Miami representó el resultado más importante de su carrera y confirmó el avance que Alpine mostró tras introducir nuevas mejoras en el A526.

Gasly también mantiene un panorama tranquilo

Pierre Gasly atraviesa un escenario parecido. El francés suma dos puntos de penalización luego de un incidente ocurrido en el Gran Premio de Hungría de 2025, donde fue considerado responsable de un toque con Carlos Sainz. Esos puntos vencerán el 3 de agosto de 2026. Hasta entonces seguirán computándose dentro del sistema disciplinario de la FIA.

Más allá de eso, Alpine no considera que exista un riesgo importante alrededor de ninguno de sus pilotos. Tanto Colapinto como Gasly mantienen cifras bajas en comparación con otros integrantes de la parrilla y todavía cuentan con margen suficiente antes de acercarse a una posible sanción deportiva.

pierre gasly Pierre Gasly acumula 2 puntos de penalización que vencen en agosto. X @AlpineF1Team

Bearman, al borde de la suspensión

El caso más delicado de toda la parrilla pertenece hoy a Ollie Bearman. El piloto de Haas acumula diez puntos de penalización y está a apenas dos unidades de recibir una suspensión automática.

La situación del británico se fue agravando a lo largo de 2025 con sanciones recibidas en Mónaco, Silverstone, Monza, São Paulo y Abu Dhabi. El episodio más severo ocurrió durante el GP de Gran Bretaña, donde recibió cuatro puntos tras accidentarse bajo bandera roja en los entrenamientos.

La maniobra en Silverstone que le valió una dura sanción a Oliver Bearman La maniobra en Silverstone que le valió una dura sanción a Oliver Bearman

Esa acumulación convirtió a Bearman en el piloto más expuesto de la Fórmula 1. Sin embargo, el GP de Canadá le traerá un pequeño respiro: dos de sus puntos vencerán durante el fin de semana en Montreal, lo que reducirá temporalmente su total a ocho.

Lance Stroll también aparece entre los nombres observados de cerca por la FIA. El canadiense suma seis puntos, aunque perderá dos este mismo fin de semana, correspondientes a una sanción aplicada tras un incidente con Pierre Gasly en Canadá 2025.

Cómo está el resto de la parrilla

Entre los pilotos con mayor cantidad de sanciones también aparecen Kimi Antonelli, con cinco puntos, y Oscar Piastri, que acumula cuatro. Lewis Hamilton, Alex Albon y Max Verstappen tienen tres cada uno.

En el caso del neerlandés, sus puntos vencerán el 1 de junio de 2026 tras la sanción recibida por un incidente con George Russell en el GP de España de 2025.

En contraste, otros pilotos todavía mantienen su historial completamente limpio. George Russell, Lando Norris, Fernando Alonso, Sergio Pérez y Nico Hulkenberg forman parte del grupo que no registra penalizaciones activas.

superlicencia f1 La situación actual de todos los pilotos de la Fórmula 1. Imagen generada por ChatGPT

Mientras tanto, en Alpine el foco principal continúa puesto sobre el rendimiento del auto. Con Colapinto y Gasly lejos de la zona de riesgo, la escudería francesa puede concentrarse en sostener la evolución competitiva mostrada en las últimas carreras y seguir creciendo en la pelea de la zona media de la Fórmula 1.