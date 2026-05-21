Pierre Gasly palpitó el GP de Canadá y se puso un claro objetivo tras lo ocurrido en Miami: "Me siento listo para volver a la pista"

Pierre Gasly habló en la previa de la quinta carrera de la temporada de la F1 y dio detalles sobre lo ocurrido en el GP de Miami donde tuvo que abandonar.

Luego de un flojo GP de Miami, en el que tuvo que abandonar en las primeras vueltas de la carrera por un brutal accidente con Liam Lawson, Pierre Gasly llegó a Montreal con otra ilusión y buscará dejar atrás lo sucedido en Estados Unidos para volver a sumar puntos este fin de semana en el Gran Premio de Canadá.

El objetivo de Pierre Gasly en el Circuito Gilles Villeneuve A un día de la FP1 (viernes a las 13:30 hora de Argentina), el compañero de Franco Colapinto habló con la prensa y palpitó lo que será la carrera en el Circuito Gilles Villeneuve. Además, aseguró que él y Alpine trabajaron mucho para corregir los fallos que se presentaron en Miami: "Definitivamente me siento listo para volver a la pista y competir otra vez este fin de semana”, comenzó.

Por otro lado, el piloto francés recordó lo sucedido en el GP de Miami: “Obviamente fue un final decepcionante para mi fin de semana en Miami, no es como nadie quiere terminar un Gran Premio. Por suerte estoy bien, y eso demuestra la seguridad que tiene hoy la Fórmula 1 ”, lanzó. Y continuó: "No estaba totalmente cómodo en el auto en Miami, así que trabajamos bastante para entender por qué. Creo que tenemos algunas respuestas y algunas direcciones para tomar en Canadá”.

pierre gasly Gasly buscará volver a sumar puntos en Canadá y dejar atrás lo ocurrido en Miami. Instagram @alpinef1team

Retomando el foco en la carrera de este fin de semana, Pierre Gasly dejó en claro cuál es el principal objetivo que tiene él y la escudería francesa: "El objetivo es mantener el impulso del equipo y sumar la mayor cantidad de puntos posibles tanto en el Sprint como en la carrera. Estoy listo y tengo muchas ganas de volver”.