¡Increíble! Rechazó el llamado de su selección para jugar el Mundial y desató un escándalo

Mientras miles de futbolistas sueñan con disputar un Mundial, el joven atacante rechazó jugar la Copa del Mundo con su país y el episodio generó gran polémica.

Louey Ben Farhat quedó en el centro de la polémica después de rechazar la convocatoria de Selección de Túnez para disputar el Mundial 2026. La decisión del delantero de apenas 19 años generó desconcierto en el fútbol africano y una fuerte reacción del entrenador Sabri Lamouchi.

"Es una falta de respeto", lanzó el DT de Túnez al revelar cómo se enteró de la negativa del jugador. “Recibí una llamada del padre de Louey Ben Farhat esta mañana. Me dijo que era demasiado pronto para convocarlo y se negó a jugar el Mundial. Llamé a Louey y no contestó”, explicó el francés Lamouchi.

El entrenador de Túnez explicó la bizarra situación de Louey Ben Farhat DT de Túnez

El atacante, que milita en Karlsruher SC de la Bundesliga 2, había debutado recientemente con Túnez durante la última fecha FIFA y aparecía como una apuesta interesante para el futuro del seleccionado africano. Nacido en Alemania y con doble nacionalidad, Ben Farhat disputó minutos ante Haití y Canadá en marzo.

Según trascendió en medios tunecinos, detrás de la decisión habría influido el entorno familiar del futbolista. Diversas versiones indican que su padre consideró que un mal Mundial podría afectar posibles ofertas de clubes importantes de Alemania interesados en ficharlo después de su buena temporada, donde convirtió seis goles en 19 partidos.