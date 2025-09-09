Otra selección selló su clasificación y ya son 18 los países confirmados para el Mundial 2026: la lista
Un nuevo combinado nacional aseguró su boleto en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y ahora ya son 18 los países clasificados.
La Selección de Túnez escribió una nueva página en su historia al conseguir la clasificación al Mundial 2026 tras derrotar por 1 a 0 a Guinea Ecuatorial, en condición de visitante, por el Grupo H de las Eliminatorias de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).
Con este triunfo, las “Águilas de Cartago” se aseguraron un lugar en la máxima cita del fútbol y se convirtieron en el segundo representante africano confirmado, después de Marruecos.
El gol agónico que le dio la clasificación a Túnez al Mundial 2026
El equipo dirigido por Sami Trabelsi logró un triunfo agónico gracias al gol de Mohamed Ali Ben Romdhane, quien aprovechó un error defensivo de los locales en los minutos adicionales para marcar el tanto que selló la clasificación. Con esta victoria, Túnez llegó a los 22 puntos producto de siete triunfos y un empate, manteniéndose invicto en un grupo que comparte con Santo Tomé y Príncipe, Malaui, Guinea Ecuatorial, Namibia y Liberia.
Será la séptima participación de Túnez en una Copa del Mundo y la tercera de manera consecutiva. En su última aparición, en Qatar 2022, el seleccionado dejó una huella histórica al vencer a Francia en la fase de grupos, aunque no logró superar esa instancia.
Con Túnez, las 18 selecciones clasificadas al Mundial 2026
Túnez es el segundo país africano en sellar su pasaporte mundialista y el decimoctavo en total: Estados Unidos, México y Canadá como anfitrionas junto a Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Nueva Zelanda y Marruecos ya tenían su lugar asegurado.
