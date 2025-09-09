¡Bombazo! L'Equipe reveló el nombre de la figura mundial que sería DT de Francia tras el Mundial 2026

Didier Deschamps confirmó hace unos meses atrás que luego del Mundial 2026 dejará de ser el DT de la Selección de Francia. El histórico futbolista galo fue el gran artífice de la segunda Copa del Mundo que Les Bleus ganaron en Rusia 2018 con un plantel plagado de estrellas como Kylian Mbappé, Paul Pogba, Antoine Griezmann y N’Golo Kanté.

"Se acabará entonces, porque tiene que acabar en algún momento. Siento que he cumplido mi etapa, con las mismas ganas y la misma pasión para mantener a la selección francesa en lo más alto. Hay que saber cuándo decir basta. Además hay una vida después. No sé cómo seguirá, pero sé que mi decisión va ser muy buena", fueron sus palabras en una entrevista para el canal TF1.

Ante la inminente salida de Deschamps, la Selección francesa comenzó a buscar un posible reemplazante y en las últimas horas, el famoso medio francés L'Equipe, reveló el nombre de la figura mundial que sería DT de Francia tras el Mundial 2026: Zinedine Zidane. El histórico entrenador del Real Madrid, clun en el cual ganó tres Champions League de manera consecutiva, es el favorito unánime de la prensa francesa para ser el nuevo seleccionador nacional de fútbol. Además, en el último tiempo, rechazó varias ofertas de equipos a la espera de recibir el llamado de la FFF (Federación Francesa de Fútbol).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1965379801864126703&partner=&hide_thread=false ¿FRANCIA YA TIENE ASEGURADO SU DT POST MUNDIAL?



Según cuenta L’Equipe, varios integrantes de la Federación Francesa de Fútbol tienen tomada la decisión de que Zinedine Zidane sea el sucesor de Didier Deschamps en el banco de Les Bleus tras la Copa del Mundo del año que… pic.twitter.com/KrQp2uWHqV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2025

L,Equipe reveló que Zinedine Zidane será el DT de Francia tras el Mundial 2026 Esta noticia fue un bombazo y la información que proporciono el medio francés es que el pasado 12 de julio, cuando se llevó a cabo el aniversario 27 del Mundial 1998, todos los ex compañero de Zizou, quien dijo presente, hacían bromas con que él sería el sucesor de Deschamps en el combinado nacional. Ante ello, L’Equipe asegura que Zidane "ve la Ligue 1, los partidos europeos e incluso más allá", y "ya tiene ideas sobre el futuro de la selección francesa". Incluso, un amigo cercana a él confirmó que "la información le llega más de lo que la busca" y que "sabe que los jugadores sueñan con trabajar con él”.