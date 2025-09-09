La Selección argentina, sin Messi, cierra las Eliminatorias frente a Ecuador: hora y cómo ver en vivo

La Selección argentina , sin su astro y capitán Lionel Messi, visitará este martes a su par de Ecuador en el marco de la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El encuentro se disputará en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil desde las 20 horas, contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y la transmisión estará a cargo de TyC Sports y Telefe.

El equipo de Lionel Scaloni viene de golear 3-0 a su par de Venezuela , el pasado jueves, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas . Ya clasificada al Mundial del año siguiente y habiéndose asegurado el primer puesto hace algunas jornadas, la Selección argentina disfrutó de la última función de su capitán Lionel Messi con la camiseta albiceleste en el país.

Justamente, el astro argentino no viajó a Ecuador y no estará presente en este cierre de las Eliminatorias donde Scaloni planea hacer varios cambios ya con la clasificación y el primer puesto asegurado.

El entrenador hará cuatro modificaciones: el defensor central Leonardo Balerdi ingresará por Cristián Romero, el mediocampista Alexis Mac Allister reemplazará a Franco Mastantuono, Nicolás Paz lo hará por Thiago Almada y el delantero Nicolás González ocupará el lugar de Messi.

Además de estas cuatro variantes, el oriundo de Pujato no dio a conocer si en el lateral derecha jugará Nahuel Molina o si estará Gonzalo Montiel, mientras que además debe definir si en la banda izquierda de la defensa irá Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña.

Scaloni tampoco confirmó si Rodrigo de Paul será de la partida en el mediocampo o si en su lugar estará Exequiel Palacios y, en la delantera, se disputan un lugar Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Cómo llega Ecuador

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LaTri/status/1965129291844231642&partner=&hide_thread=false Ya hablaron los DT’s.



Mañana tendremos un partidazo. #LaTriNosUne pic.twitter.com/nLLGtP0H9W — La Tri (@LaTri) September 8, 2025

Por su parte, el equipo del argentino Sebastián Beccacece viene de empatar 0-0 con su par de Paraguay, en condición de visitante, en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Tri llega a este final de certamen en el cuarto puesto con 26 puntos, ya clasificada al Mundial del año que viene.

Para este encuentro ante la Selección argentina, el ex director técnico de Defensa y Justicia hará cuatro cambios: en el mediocampo, Moisés Caicedo, Alan Franco y Gonzalo Plata ingresarán por Ángelo Preciado, Pedro Vite y Jordy Acivar, respectivamente, mientras que Kevin Rodríguez reemplazaría a Kendry Páez en la delantera.

Además, Beccacece no confirmó si en el lateral derecha estarpa Joel Ordóñez o si jugará Preciado y en el mediocampo pelean por un puesto Jhon Yeboah y Nilson Ángulo.

Probables formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Rodrigo De Paul o Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Nicolás Paz, Giuliano Simeone, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Estadio: Banco Pichincha, Guayaquil.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia).

Horario: 20.00

TV: TyC Sports/Telefe