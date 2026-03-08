Video: el provocador gesto de José Mourinho a un ex River y Selección al ser expulsado en Portugal

En el clásico entre Benfica y Porto, José Mourinho protagonizó un tenso momento con un exfutbolista argentino que estaba en el banco rival.

José Mourinho volvió a quedar en el centro de la escena por una polémica. Esta vez ocurrió en el caliente clásico portugués entre Benfica y Porto, que terminó 2-2 en el estadio Estádio da Luz. ¿La particularidad? El picante momento que protagonizó con un argentino luego de ser expulsado sobre el final del partido.

El histórico DT vio la roja a los 89 minutos por protestas contra el árbitro principal. Pero, mientras iba camino al túnel de los vestuarios, se cruzó con Lucho González, ayudante del técnico Francesco Farioli en los Dragones. Antes de irse de la cancha, The Special One le dedicó un lapidario gesto: juntó dos dedos de la mano derecha en señal de desprecio hacia el exmediocampista surgido de River que supo vestir la camiseta de la Selección argentina (45 partidos oficiales).

La reacción del argentino no tardó en llegar. González lo señaló con el dedo mientras intentaba acercarse, aunque fue rápidamente frenado por personal de seguridad que evitó que el cruce pasara a mayores. La tensión siguió creciendo y, a raíz de eso, el juez también decidió expulsar al exfutbolista.

Video: el gesto de José Mourinho a Lucho González en el clásico portugués El gesto de Mourinho a Lucho González tras ser expulsado en Benfica-Porto. El gesto de Mourinho a Lucho González tras ser expulsado en Benfica-Porto. Video X: @CenterOfGoals Luego del encuentro, Mourinho se refirió a lo ocurrido y explicó el motivo de su enojo con el que ejerce el rol de ayudante en el Porto. "Lucho me llamó traidor 50 veces. Me gustaría que me explicara a qué traidor. Fui al Porto, le di mi alma al Porto, fui al Chelsea, fui al Inter, al Real Madrid, di la vuelta al mundo y entregué 24 horas de mi vida cada día. Eso se llama profesionalismo. Cuando él se fue del Porto al Olympique de Marsella, ¿también fue traidor? Me podría haber insultado de otra manera", disparó el entrenador en conferencia de prensa.

Cabe aclarar que González, ídolo del Porto tras su llegada en 2005 y ganador de seis ligas locales, no llegó a ser dirigido por el portugués, quien había dejado el club en 2004. Por ese factor, el cruce en el clásico luso sorprendió a propios y extraños.