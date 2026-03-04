Cómo quedó conformado el cuerpo técnico del Chacho Coudet en River

Durante su presentación en River, Coudet dio a conocer a los integrantes de su cuerpo técnico, con algunos nombres nuevos y otros que lo acompañan hace años.

Una nueva etapa comienza en River Plate. Tras los flojos últimos dos años y la renuncia de Marcelo Gallardo la semana pasada, Eduardo Coudet asumió este miércoles como nuevo director técnico y al mediodía fue presentado en el club mediante una conferencia de prensa en la que dio sus primeras declaraciones como comandante del primer equipo.

Durante la misma señaló cuáles son sus objetivos en el Millonario y, tras su finalización, dio a conocer a los integrantes de su cuerpo técnico. El Chacho confirmó que Lucho González, quien lo había acompañado en ciclos anteriores, no se sumará en esta oportunidad, y también se destaca la ausencia de Patricio Graff, que venía siendo su principal asistente en Deportivo Alavés, pero que no viajó a Argentina.

Así quedó conformado el CT de Eduardo Coudet El puesto de ayudante de campo quedó en manos de Damián Musto. El entrenador de 51 años lo había dirigido durante sus pasos por Rosario Central, Tijuana y el Inter de Puerto Alegre. Ya conociéndolo bien como jugador, ahora lo tendrá a su lado en el banco. La razón del cambio se debe a que Graff, como el propio Pato se encargó de explicar, venía trabajando hace muchos años en el fútbol español y no estaba empapado con el argentino, a diferencia de Musto.

Por otro lado, quien sí lo acompañará de su CT en el elenco vasco es Carlos Miguel Fernández en el rol de videoanalista y segundo ayudante. También continuarán trabajando con él los dos preparadores físicos, Octavio Manera y Guido Cretari, quienes forman parte de su equipo desde su etapa en Racing entre 2018 y 2020.