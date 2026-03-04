Eduardo Coudet fue presentado como DT de River y confirmó que habló con Gallardo: "Fue lo primero que hice"
El Chacho Coudet dio sus primeras declaraciones como entrenador de River y le agradeció a Marcelo Gallardo por la charla que tuvieron antes de que asumiera.
Tras el fallido segundo ciclo y la renuncia de Marcelo Gallardo, Eduardo Coudet se convirtió en el nuevo director técnico de River Plate. El club lo anunció de manera oficial este miércoles por la mañana en redes y al mediodía fue presentado a través de una conferencia de prensa.
El presidente de la institución de Núñez, Stéfano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli, lo acompañaron en la rueda y le dieron la bienvenida formal. Tras esto, el Chacho tomó la palabra, se sometió a las preguntas de los periodistas y dio sus primeras declaraciones como entrenador del Millonario.
El Chacho Coudet confirmó que habló con Marcelo Gallardo
En ese sentido, los primero que hizo fue confirmar que tuvo una charla con el Muñeco, como una suerte de traspaso de mando: "No es una situación fácil. Se ha ido el entrenador más ganador de la historia de River. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y sus palabras me hicieron muy bien. Se lo agradezco de corazón", aseguró.
