Eduardo Coudet fue presentado como DT de River y confirmó que habló con Gallardo: "Fue lo primero que hice"

El presidente de la institución de Núñez, Stéfano Di Carlo, y el director deportivo, Enzo Francescoli, lo acompañaron en la rueda y le dieron la bienvenida formal. Tras esto, el Chacho tomó la palabra, se sometió a las preguntas de los periodistas y dio sus primeras declaraciones como entrenador del Millonario.

El Chacho Coudet confirmó que habló con Marcelo Gallardo

El Chacho Coudet confirmó que habló con Marcelo Gallardo

En ese sentido, los primero que hizo fue confirmar que tuvo una charla con el Muñeco, como una suerte de traspaso de mando: "No es una situación fácil. Se ha ido el entrenador más ganador de la historia de River. Lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo y sus palabras me hicieron muy bien. Se lo agradezco de corazón", aseguró.