Coudet llegó a la Argentina y habló por primera vez como DT de River: "No me esperaba el llamado"

Eduardo Coudet aterrizó en Ezeiza en horas de la madrugada y se sacó fotos con los hinchas de River que lo estaban esperando. Sus primeras palabras.

Coudet ya está en Argentina para transformarse en el flamante entrenador de River.

El ciclo de Eduardo Coudet en River ya es una realidad. En la madrugada de este miércoles, el flamante entrenador aterrizó en Ezeiza y fue recibido por un puñado de hinchas que se acercaron para darle la bienvenida antes de su presentación oficial.

Así fue la llegada de Eduardo Coudet a Ezeiza Distendido pese al viaje, el Chacho se tomó unos minutos para saludar, firmar autógrafos y sacarse fotos. “Los hicimos madrugar”, lanzó entre risas, generando un clima relajado en sus primeros minutos en el país.

Eduardo Coudet aterrizó en Ezeiza y fue recibido por una multitud. Video: ESPN Las primeras palabras del nuevo DT de River Incluso, el DT paró unos segundos y se permitió hablar con los periodistas que fueron a cubrir su llegada. "Fue un viaje largo. Estoy contento. Simplemente paraba acá para agradecerles por estar. Nos vemos en un ratito. Tengo que pasar por casa y ya me voy para el Monumental", expresó, visiblemente entusiasmado por esta nueva y soñada etapa.

“Sinceramente, no me esperaba el llamado, pero se dio todo muy rápido. Estoy muy contento y agradecido con River y su gente“, manifestó Coudet, reconociendo que el desafío le cayó del cielo ante la inesperada renuncia de Marcelo Gallardo.

Fiel a su estilo, evitó profundizar en cuestiones futbolísticas y fue claro con la prensa: “Quería parar y saludarlos, no soy irrespetuoso. En un rato hablamos de todo”. Tras esas breves declaraciones, el Chacho se retiró manejando su propio auto, con una sonrisa que reflejaba la ilusión propia y la de todo Núñez.