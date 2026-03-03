Rumor bomba en River: podría reforzarse con un goleador argentino que hizo toda su carrera en Europa

En las últimas horas surgió el rumor de que River podría ir a la carga por un delantero argentino que juega en Europa y que es del gusto del Chacho Coudet.

A la espera de la llegada del Chacho Coudet, River Plate rescató un empate en Mendoza al igualar por 1-1 frente a Independiente Rivadavia. Con Santiago Beltrán como gran figura, el equipo dirigido por Marcelo Escudero sumó un punto valioso de cara a sus próximos compromisos.

Ahora, entre miércoles y jueves de esta semana, Eduardo Coudet arribará al país, firmará su contrato con la institución de Núñez y se pondrá manos a la obra para sacar adelante a un plantel que no logra levantar cabeza en el Torneo Apertura.

A su vez, otra de las decisiones que tendrá que tomar el Chacho será si desea incorporar algún futbolista por la venta de Matías Galarza Fonda al Atlanta United de la MLS. En medio de esa posibilidad, en las últimas horas surgió un rumor bomba en River sobre la posible llegada de Mauro Icardi, goleador argentino que hizo toda su carrera en Europa.

Rumor bomba: River podría ir en busca de Mauro Icardi River podría reforzarse con la llegada de Mauro Icardi X @ESPNArgentina Según informó Gustavo Yarroch, periodista que sigue el día a día de River, el futbolista del Galatasaray de Turquía es del gusto de la CD del Millonario y sobre todo porque su contrato con el conjunto turco vence en junio de este año.

“Quieren buscar un nueve que sea de categoría, de jerarquía y que esté a tono con la camiseta de River. No hay que descartar que un nombre de jerarquía mundial pueda ser el indicado para ponerse la camiseta en junio. Está en el exterior y es argentino. Es Mauro Icardi y es una posibilidad”, dijo el periodista en ESPN F10.