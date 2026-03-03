La honestidad brutal de Escudero, DT interino de River, sobre cómo encontró al plantel tras la ida de Gallardo

Marcelo Escudero reveló cómo se encontró con el plantel de River tras la partida del Muñeco el pasado jueves en el Monumental.

Marcelo Escudero agarró un fierro caliente en un momento complicado para River. Tras la salida de Marcelo Gallardo, el entrenador de la Reserva se puso la chomba y el pantalón elegante para tomar las riendas del equipo en el empate por 1-1 frente a Independiente Rivadavia de Mendoza.

A pesar de que no pudo imponer su idea de juego (tuvo tres prácticas en toda la semana), Pichi logró rescatar un punto valioso del Malvinas Argentinas y ahora le dejará el lugar a Eduardo “Chacho” Coudet, quien será el sucesor del Muñeco y llegará en los próximos días al país.

Marcelo Escudero reveló cómo encontró al plantel de River tras la salida de Gallardo Tras el final del partido, Marcelo Escudero habló en conferencia de prensa y lo primero que mencionó fue sobre cómo encontró a todo el plantel millonario tras la salida de Gallardo: “A los chicos los encontré golpeados, pero con ánimo de revertir esto. Era importante que estuvieran todos unidos", sentenció con una honestidad brutal.

La honestidad brutal de Escudero sobre cómo encontró al plantel tras la ida de Gallardo X @SC_ESPN "Trabajamos más que nada en lo anímico porque el equipo estaba algo caído, pero el futbolista sabe que estas cosas pasan. Nos puso tristes a todos que se fuera Gallardo, pero hay que revertir rápido las cosas: si en un club inmenso como este no salís rápido de las crisis, es complicado. Intentamos darle un poco de orden al equipo y juego, por ahí nos faltó un poco de profundidad", explicó.