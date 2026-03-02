La contundente respuesta de Pezzella sobre la salida de Gallardo y el supuesto conflicto con el plantel: "Me jode aclararlo"

Germán Pezzella desmintió las versiones que indicaban que se produjo una fractura en el vestuario de River entre Gallardo y algunos jugadores.

Marcos Acuña fue uno de los principales apuntados a raíz de estos rumores, y el ex Ferro y Racing ya se expresó al respecto en redes. Pero el Huevo no fue el único en manifestarse al respecto. Germán Pezzella, uno de los máximo representantes del plantel y que viajó este lunes a Mendoza para acompañar al equipo al duelo contra Independiente Rivadavia, dio también su versión de los hechos.

Germán Pezzella habló sobre la salida de Gallardo y la supuesta interna Germán Pezzella habló sobre la salida de Gallardo y la supuesta interna "Fueron días duros. Es un tema estrictamente deportivo, me jode un poco aclarar eso: todas las historias que se han inventado y las cosas que se han dicho atentan un poco contra nuestra profesionalidad y nuestra calidad humana", aseguró de manera contundente el defensor central en diálogo con ESPN, antes de que comenzara el partido. "Todas esas versiones que circularon están fuera de discusión. La relación con Marcelo va mucho más allá de todo", insistió.

De todos modos, no le escapó al tema: "Deportivamente somos 100% responsables, no estuvimos a la altura de la situación, no cumplimos con las expectativas. Eso es algo que lo tenemos muy claro, no pudimos sacar adelante esto junto a Marcelo, es algo que vamos a llevar dentro de por vida. Pero el resto está fuera de discusión, están fuera de lugar y lejos de la realidad", reconoció.