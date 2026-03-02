La contundente respuesta de Pezzella sobre la salida de Gallardo y el supuesto conflicto con el plantel: "Me jode aclararlo"
Germán Pezzella desmintió las versiones que indicaban que se produjo una fractura en el vestuario de River entre Gallardo y algunos jugadores.
El segundo ciclo de Marcelo Gallardo finalizó y River Plate se adentra en una nueva etapa. Pero mientras espera la llegada de su sucesor, el Chacho Coudet, todavía resuenan en Núñez los ecos de la polémica respecto de la supuesta interna dentro del plantel que habría influido en los resultados y desembocado en la renuncia del histórico DT.
Marcos Acuña fue uno de los principales apuntados a raíz de estos rumores, y el ex Ferro y Racing ya se expresó al respecto en redes. Pero el Huevo no fue el único en manifestarse al respecto. Germán Pezzella, uno de los máximo representantes del plantel y que viajó este lunes a Mendoza para acompañar al equipo al duelo contra Independiente Rivadavia, dio también su versión de los hechos.
Germán Pezzella habló sobre la salida de Gallardo y la supuesta interna
"Fueron días duros. Es un tema estrictamente deportivo, me jode un poco aclarar eso: todas las historias que se han inventado y las cosas que se han dicho atentan un poco contra nuestra profesionalidad y nuestra calidad humana", aseguró de manera contundente el defensor central en diálogo con ESPN, antes de que comenzara el partido. "Todas esas versiones que circularon están fuera de discusión. La relación con Marcelo va mucho más allá de todo", insistió.
De todos modos, no le escapó al tema: "Deportivamente somos 100% responsables, no estuvimos a la altura de la situación, no cumplimos con las expectativas. Eso es algo que lo tenemos muy claro, no pudimos sacar adelante esto junto a Marcelo, es algo que vamos a llevar dentro de por vida. Pero el resto está fuera de discusión, están fuera de lugar y lejos de la realidad", reconoció.
Por último, se mostró comprensivo con la reacción de los hinchas, que silbaron a los jugadores en el Monumental: "Es un club que está acostumbrado a jugar bien y ganar y no lo hemos conseguido. La gente se expresa y tenemos que tomarlo con la crítica positiva de saber dónde mejorar, de saber de dónde arrancar nuevamente. Pero es entendible, estamos en una situación en la que tenemos que empezar a construir todo de cero y estar más juntos que nunca para encontrar esa mejora que todos queremos", sentenció Pezzella.