El fuerte descargo del Huevo Acuña tras los rumores de pelea con Gallardo en River: "Es muy grave"

Luego de quedar apuntado por una supuesta confrontación con Gallardo y de ser el responsable de una división en el vestuario, Marcos Acuña se expidió en redes.

Tras la salida de Marcelo Gallardo de River Plate, los futbolistas quedaron apuntados por los hinchas como los máximos responsables del mal momento del equipo. Entre ellos, fueron apuntados algunos jugadores muy visibles, como es el caso de Marcos Acuña, quien quedó en el centro de la escena por una supuesta pelea con el histórico DT.

Durante el día, se dijo que el Huevo había generado una división en el vestuario y que incluso, en una presunta discusión acalorada, casi se va a las manos con el Muñeco. Fue tal la fuerza que tomaron estos rumores, que el campeón del mundo terminó desmintiéndolos esta tarde en redes sociales.

El descargo de Marcos Acuña Historia Acuña descargo Captura @marcos.acuna10 "Después de tantos años en el fútbol, aprendí a no engancharme cuando inventan cualquier cosa y hoy pretenden mezclarme en supuestos conflictos que no existen ni existieron. Duele escuchar cosas tan alejadas de la realidad y dichas con tanta liviandad. Siempre fui un profesional y di lo mejor de mí en todos los clubes que jugué, y esta no es la excepción", comienza el duro descargo que compartió en las historias de su cuenta de Instagram.

"Nunca en mi vida simulé lesiones o enfermedades para no jugar. Hasta sin estar al 100% estuve a disposición del CT si me necesitaba. Es muy grave y no entiendo por qué instalan tantas mentiras", agrega el lateral izquierdo a continuación, en referencia a algunas sospechas que fueron trascendiendo cada vez que quedaba desafectado por cuestiones físicas.