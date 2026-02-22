La fuerte decisión de Marcelo Gallardo con un referente de River de cara al duelo con Vélez

River visitará este domingo a Vélez en un partido clave y Marcelo Gallardo tomó una determinación en la lista de convocados que hizo ruido y generó sorpresa.

El River de Gallardo va con Vélez sin una de sus figuras.

River, que viene de salvarse del papelón ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, tendrá otra parada bravísima este domingo cuando visite el José Amalfitani para enfrentar al Vélez de Guillermo Barros Schelotto. Y claro, con Marcelo Gallardo en la mira, el Millonario sabe que no puede darse el lujo de tener otro tropezón en el Torneo Apertura.

La humillante goleada 1-4 que le propinó Tigre en el Monumental despertó fantasmas del pasado que se multiplicaron con la posterior caída ante Argentinos en La Paternal. En ese sentido, el Muñeco sabe más que nadie que el choque en Liniers tiene el rótulo de trascendental y su equipo no puede permitirse una nueva derrota que profundice la "crisis".

Pensando en dicho partido contra el Fortín, el DT de River presentó una lista de convocados de 23 jugadores, tal como suele hacerlo fecha tras fechas. Sin embargo, lo que más llamó la atención y generó sorpresa fue la ausencia de Marcos Acuña.

marcos acuña Marcos Acuña vuelve a quedar afuera de una lista de concentrados de River. X @RiverPlate Por qué Marcelo Gallardo decidió dejar afuera a Acuña de la lista de convocados de River ante Vélez Por decisión de Gallardo, el Huevo quedó afuera de la nómina cuando todo indica que tenía altas chances de ser titular ante Vélez. Pero cada determinación viene acompañada de un motivo, y en este caso no es la excepción.

El campeón del mundo, que todavía no arrancó en este 2026 producto de las lesiones, viene de perderse el cruce por Copa Argentina por una fuerte gripe que no lo dejó entrenarse normalmente durante la semana. Como todavía no pudo nivelarse desde lo físico, el cuerpo técnico decidió preservarlo unos días más y Acuña no estará en el Amalfitani