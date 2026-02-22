¡El renacer del Pipa! Benedetto convirtió en Barcelona de Ecuador y cortó su lapidaria racha sin goles

En su tercer partido oficial, Darío Benedetto le dio el triunfo agónico a Barcelona y le puso fin a su interminable espera. ¿Hace cuánto no la metía?

La espera se hizo interminable, pero el desahogo finalmente llegó. Después de 747 días sin convertir, Darío Benedetto volvió a gritar un gol oficial y dejó atrás una de las rachas más negativas de su carrera.

En su tercer partido con la camiseta de Barcelona de Ecuador, el Pipa ingresó en el complemento y, cuando el partido se moría, capturó un rebote dentro del área a los 82 minutos y la empujó para el 1-0 definitivo ante Técnico Universitario por el campeonato local. La conversión, además, le dio al equipo de Guayaquil los primeros tres puntos del campeonato.

La reacción fue pura emoción. Apenas la pelota cruzó la línea, el delantero de 35 años salió corriendo hacia el banco y se abrazó con el entrenador César Farías y con cada uno de sus compañeros. La imagen, claro, reflejó lo que significa para el ex Boca convertir después de una interminable espera.

Video: Darío Benedetto volvió al gol después de ¡747 días! Darío Benedetto convirtió su primer gol en Barcelona de Ecuador y cortó una racha de más de dos años. Darío Benedetto convirtió su primer gol en Barcelona de Ecuador y cortó una racha de más de dos años. El último festejo del Pipa había sido el 5 de febrero de 2024, en una victoria del Xeneize frente a Tigre en condición de visitante. Desde entonces, acumuló 2041 minutos sin poder convertir: 10 partidos más en la Ribera, ocho en Querétaro, 13 en Olimpia y nueve en Newell’s, donde incluso falló un penal que marcó su breve ciclo.