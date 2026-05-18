El blooper viral de River al tuitear que la final será ante Belgrano: "Borrá, CM"

Al anunciar que el rival en la final del Apertura será el Pirata, el CM de River cometió un grosero error que los hinchas reconocieron al instante.

El CM de River y un blooper viral que no se lo dejaron pasar los hinchas.

River ya conoce a su rival en el gran final del Torneo Apertura. Para la gran sorpresa de todos los fanáticos futboleros, Belgrano de Córdoba dio el golpe en la Paternal: empató agónicamente 1-1 contra Argentinos Juniors y se metió en la gran definición al ganarle en una infartante definición por penales.

Ante ello, el elenco de Núñez posteó en su X (ex twitter) un tuit para anunciar a sus hinchas que la final sería ante el Pirata el próximo domingo 24 de mayo en el Mario Alberto Kempes. Sin embargo, lo que no se dio el CM del Millonario es que cometió un grosero blooper viral por la hora en que publicó el tuit.

El blooper viral de River al tuitear que la final será ante Belgrano El tuit lo publicaron a las 20:11 (año en el que pierde la categoría frente al conjunto cordobés en el Monumental) y tanto hinchas de River como de Boca y otros equipos destacaron que el CM no advirtió la hora para evitar las cargadas. Encima los penales terminaron a las 19:53, no es que fue enseguida ni bien se clasificó Belgrano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/riverplate/status/2056150654570086408?s=46&partner=&hide_thread=false Rival confirmado para la final del Torneo Apertura 2026



Vamos todos unidos #VamosRiver pic.twitter.com/lukRLeDCEV — River Plate (@RiverPlate) May 17, 2026

Al ver la hora de publicación, los hinchas millonarios comenzaron a llenar la publicación con comentarios como “borra, CM” o “elimina el posteo CM” pidiéndole community manager que eliminara el tuit.