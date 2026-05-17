La frase de Zielinski tras meter a Belgrano en una final histórica ante River: "Nos recuerda buenos momentos"

Ruso Zielinski, DT de Belgrano, se emocionó luego del triunfo ante Argentinos y dejó una frase que rápidamente hizo ruido en la previa de la final ante River.

Ricardo Zielinski junto al exarquero Juan Carlos Olave. El DT de Belgrano volvió a hacer historia con el Pirata y dejó una frase que recordó la histórica Promoción de 2011 ante River.

“Volvimos para esto. Los chicos se rompieron el alma. Se lo dedicamos a todas las familias de todos nosotros, a los que nos apoyaron siempre. La gente de Córdoba por fin va a ver una final. Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos”, expresó el Ruso, en referencia al inolvidable cruce por el descenso que terminó con el Pirata mandando al Millonario a la B Nacional.

Zielinski recordó la Promoción con River tras la clasificación de Belgrano Zielinski en conferencia luego del pase a la final Ricardo Zielinski se mostró emocionado en la conferencia de prensa luego del pase a la final @351Deportes

El entrenador también destacó la personalidad de su equipo para sacar adelante un partido muy complicado y valoró la identificación del plantel con los hinchas. “Tuvimos un montón de cosas en contra y lo sacamos adelante. Tenemos un grupo bárbaro, se rompen el alma, se ayudan. Hay comunión con la gente”, señaló.

Además, Zielinski apuntó contra algunas versiones que circularon durante el campeonato y dejó una frase cargada de orgullo. “Nunca nos damos por vencidos. Algunos decían que no queríamos ganar un partido para no jugar contra Talleres. Fuimos en contra de un montón de cosas que a veces joden un poco. Pero el equipo siempre mostró una personalidad y un sentido de pertenencia que está siempre cerca de la gente. No teníamos dudas de que íbamos a estar a la altura del partido. Por fin nos tocó a nosotros, teníamos la espina de la eliminación en las semifinales de la Copa Argentina ante este mismo rival porque nos pareció que no fue penal”, disparó el DT.