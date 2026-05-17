La frase de Zielinski tras meter a Belgrano en una final histórica ante River: "Nos recuerda buenos momentos"
Ruso Zielinski, DT de Belgrano, se emocionó luego del triunfo ante Argentinos y dejó una frase que rápidamente hizo ruido en la previa de la final ante River.
Ricardo Zielinski volvió a quedar en la historia grande de Belgrano. Después de eliminar por penales a Argentinos Juniors y clasificar a la final del Torneo Apertura 2026, el entrenador habló con mucha emoción y recordó inevitablemente la histórica Promoción ante River Plate en 2011.
“Volvimos para esto. Los chicos se rompieron el alma. Se lo dedicamos a todas las familias de todos nosotros, a los que nos apoyaron siempre. La gente de Córdoba por fin va a ver una final. Es una final que nos recuerda algunos buenos momentos”, expresó el Ruso, en referencia al inolvidable cruce por el descenso que terminó con el Pirata mandando al Millonario a la B Nacional.
Zielinski recordó la Promoción con River tras la clasificación de Belgrano
El entrenador también destacó la personalidad de su equipo para sacar adelante un partido muy complicado y valoró la identificación del plantel con los hinchas. “Tuvimos un montón de cosas en contra y lo sacamos adelante. Tenemos un grupo bárbaro, se rompen el alma, se ayudan. Hay comunión con la gente”, señaló.
Además, Zielinski apuntó contra algunas versiones que circularon durante el campeonato y dejó una frase cargada de orgullo. “Nunca nos damos por vencidos. Algunos decían que no queríamos ganar un partido para no jugar contra Talleres. Fuimos en contra de un montón de cosas que a veces joden un poco. Pero el equipo siempre mostró una personalidad y un sentido de pertenencia que está siempre cerca de la gente. No teníamos dudas de que íbamos a estar a la altura del partido. Por fin nos tocó a nosotros, teníamos la espina de la eliminación en las semifinales de la Copa Argentina ante este mismo rival porque nos pareció que no fue penal”, disparó el DT.
Con esta clasificación, el Ruso sigue ampliando su legado en Belgrano. En 2011 consiguió el ascenso a Primera tras vencer a River en la Promoción, en 2013 clasificó al club a su primera copa internacional y ahora metió al Pirata en la primera final de Primera División en los 121 años de historia de la institución.