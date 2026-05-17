La lapidaria racha de Argentinos Juniors en las definiciones por penales: ¡perdió las últimas 7!

Argentinos Juniors estuvo al borde de clasificar a la final del Apertura , pero cayó de manera increíble como local en las semifinales ante Belgrano. Casi lo logra en los 90 minutos, pero se lo empataron en el último minuto de descuento. Luego pudo resolverlo en la tanda de penales , pero el peso de la historia reciente le jugó en contra.

El Bicho tuvo un triple match-point cuando se puso 3-2, pero Brayan Cortés no pudo contener los dos remates finales del Pirata y Gabriel Florentín falló el suyo, el cual le podría haber dado el triunfo. Ya en el mata-mata, Enzo Pérez malogró su disparo, el cual definió bajo, poco esquinado y suave, muy facil de atajar para Thiago Cardozo, mientras que Ramiro Hernandes convirtió el suyo y selló la victoria celeste.

Con la de hoy, el cuadro de La Paternal perdió su séptima tanda consecutiva y sufrió la tercera eliminación al hilo por esta vía en lo que va del 2026. Esta temporada ya había tenido su primer traspié en enero por Copa Argentina, cuando fue derrotado desde los doce pasos por Midland en 32avos , y luego en febrero quedó afuera en la fase previa de la Copa Libertadores por penales contra Barcelona de Guayaquil .

La caída más traumática sin dudas fue en noviembre del 2025, cuando perdió la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia tras una tremenda remontada en los 90'. A estas se le suman las eliminaciones contra San Lorenzo en cuartos del Apertura 2025 (estas cinco con Nicolás Diez como DT), contra Huracán por los octavos de la Copa Argentina 2024 y contra Vélez por las semifinales de la Copa de la Liga 2024.

Para encontrar la última victoria de Argentinos Juniors por penales hay que remontarse a abril de 2024, cuando eliminó por esta vía a Defensa y Justicia por los cuartos de final de la Copa de la Liga. Aquella tanda salió 3-2 en favor del equipo de La Patenal luego de que ambos elencos ejecutaran seis disparos cada uno.