Argentinos y Belgrano chocan en la Paternal en busca de la final del Apertura: hora y TV

Argentinos Juniors recibirá este domingo a Belgrano en el marco de la segunda semifinal del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. En la final ya espera River, que venció a Rosario Central por 1 a 0 y sacó pasaje para el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde el domingo 24 desde las 15:30 se decidirá al campeón de la liga.

El partido tendrá lugar en el estadio Diego Armando Maradona desde las 17 del domingo y contará con el arbitraje de Nazareno Arasa mientras que Lucas Novelli estará a cargo del VAR. Además, el encuentro contará con la transmisión televisiva de TNT Sports y ESPN Premium.

El equipo de Nicolás Diez viene de ganarle 1-0 a Huracán , el pasado martes en condición de local, en el marco de los cuartos de final de este certamen. Tras un partido friccionado en el que no se sacaron ventajas en el barrio porteño de Paternal, el Bicho se adelantó en el marcador a los 5 minutos del tiempo extra con el gol de Tomás Molina y se metió entre los cuatro mejores de este campeonato.

Argentinos Juniors clasificó a estos playoffs tras haber finalizado tercero en la Zona B con 29 puntos, cinco menos que el líder Independiente Rivadavia de Mendoza que quedó eliminado prematuramente ante Unión de Santa Fe en octavos de final.

En este encuentro ante Huracán, el mediocampista Hernán López Muñoz fue reemplazado en el inicio del complemento por el chileno Iván Morales, debido a una molestia física. Por ello, la presencia del formado en River es una incógnita y su lugar lo podría ocupar Lautaro Giaccone.

Belgrano irá por el batacazo en la Paternal

Por su parte, el equipo de Ricardo Zielinski viene de vencer 2-0 al “Tatengue”, el pasado martes en el estadio Gigante de Alberdi, en el marco de los cuartos de final. Luego de un primer tiempo en el que fue superior con varias oportunidades de peligro, Belgrano abrió el marcador a los 20 minutos del complemento con el gol de Adrián Sánchez mientras que Ramiro Hernándes liquidó el partido a los 51 minutos.

Belgrano de Córdoba vs Unión de Santa Fe cuartos de final Torneo Clausura 2026 Fotobaires

El “Pirata” clasificó a estos playoffs tras haber finalizado quinto en la Zona B con 26 puntos, tres menos que Argentinos Juniors, su próximo rival y con el cual empató 0-0 en febrero por la Fecha 3 de este campeonato.

Para este encuentro ante el Bicho, el entrenador Zielinski planea un solo cambio y es el retorno del delantero Lucas Passerini, ausente ante Unión por su expulsión ante Talleres, en lugar de Nicolás Fernández.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura de la Liga Profesional – Semifinal

Argentinos Juniors – Belgrano de Córdoba

Estadio: Diego Armando Maradona, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Árbitro: Nazareno Arasa

VAR: Lucas Novelli

Horario: 17

TV: TNT Sports/ESPN Premium

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Facundo Jainikoski y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Belgrano de Córdoba: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Santiago Longo, Adrián Sánchez, Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli; Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Fuente: NA