Argentinos Juniors le ganó 1-0 a Huracán en el alargue y jugará las semifinales contra Belgrano
Por los cuartos de final, Argentinos Juniors se impuso por la mínima sobre Huracán en el Diego Armando Maradona por el gol de Molina al minuto 94.
Por los cuartos de final del Torneo Apertura la Liga Profesional de Fútbol 2026, Argentinos Juniors se impuso 1-0 en un duelo discreto disputado este martes en el Estadio Diego Armando Maradona contra Huracán. El sábado enfrentará también como local en semifinales a Belgrano, que eliminó unas horas antes a Unión.
Ninguno de los dos equipos demostró su mejor versión esta y el partido debió ir al alargue tras igualar 0-0 durante los 90 minutos reglamentarios. En el arranque del primer tiempo extra, al minuto 94, Tomás Molina convirtió de cabeza el gol de la clasificación para el Bicho.
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