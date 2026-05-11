Sin los punteros ni Boca, así quedaron los cuartos del Torneo Apertura: días y horarios de los partidos

Con varias sorpresas y definiciones para el infarto, finalizaron los octavos de final del Apertura. La próxima fase se jugará entresemana.

Este domingo finalizaron unos más que emocionantes y cumplidores octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, con partidos infartantes y varias sorpresas como la eliminación de los punteros de las dos zonas, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, y con 5 victorias de equipos visitantes por sobre 3 de los locales.

En orden, Belgrano de Córdoba, Huracán, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors, Rosario Central, Racing, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata sacaron su pasaje a cuartos, mientras que Talleres, Boca Juniors, la Lepra mendocina, Lanús, Independiente, el Pincha, San Lorenzo y Vélez Sarsfield quedaron afuera.

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura Cuadro cuartos de final Torneo Apertura 2026 El cuadro de los playoffs del Torneo Apertura 2026. @LigaAFA La primera tanda de partidos se jugará el martes. A las 19 horas, Belgrano recibirá en el Gigante de Alberdi a Unión, mientras que a las 21.30, Argentinos será local de Huracán en el Diego Armando Maradona de La Paternal.

El miércoles, en tanto, Rosario Central enfrentará a Racing en el Gigante de Arroyito a las 19, y más tarde, las 21.30, River y Gimnasia cerrarán los cuartos en el Monumental.