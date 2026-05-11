Sin los punteros ni Boca, así quedaron los cuartos del Torneo Apertura: días y horarios de los partidos
Con varias sorpresas y definiciones para el infarto, finalizaron los octavos de final del Apertura. La próxima fase se jugará entresemana.
Este domingo finalizaron unos más que emocionantes y cumplidores octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2026, con partidos infartantes y varias sorpresas como la eliminación de los punteros de las dos zonas, Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata, y con 5 victorias de equipos visitantes por sobre 3 de los locales.
En orden, Belgrano de Córdoba, Huracán, Unión de Santa Fe, Argentinos Juniors, Rosario Central, Racing, River Plate y Gimnasia y Esgrima La Plata sacaron su pasaje a cuartos, mientras que Talleres, Boca Juniors, la Lepra mendocina, Lanús, Independiente, el Pincha, San Lorenzo y Vélez Sarsfield quedaron afuera.
Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Apertura
La primera tanda de partidos se jugará el martes. A las 19 horas, Belgrano recibirá en el Gigante de Alberdi a Unión, mientras que a las 21.30, Argentinos será local de Huracán en el Diego Armando Maradona de La Paternal.
El miércoles, en tanto, Rosario Central enfrentará a Racing en el Gigante de Arroyito a las 19, y más tarde, las 21.30, River y Gimnasia cerrarán los cuartos en el Monumental.
Los ganadores de los duelos del martes jugarán su respectiva semifinal el día sábado, mientras que los vencedores del miércoles harán lo propio el domingo. Ambos encuentros se jugarán en la cancha del equipo mejor ubicado durante la primera fase.