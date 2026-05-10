El mensaje de unidad de Gustavo Costas tras el triunfo de Racing ante Estudiantes: "Nos quieren dividir para debilitarnos"

Luego de meter a Racing en cuartos de final, Gustavo Costas destacó la entrega de sus jugadores en medio de un contexto previo tan complicado.

Tras entrar a los playoffs por la ventana, Racing se impuso 1-0 sobre Estudiantes de La Plata este domingo como visitante por los octavos de final del Torneo Apertura y se metió entre los 8 contendientes al título. Un triunfazo necesarísimo que le permite cortar una racha de 7 partidos sin ganar y levantar cabeza en un momento muy sensible.

Complicado en la Copa Sudamericana, esta victoria le sirve como un gran envión anímico para encarar las dos finales para tratar de no quedar afuera en fase de grupos. Además, se mete en la lucha por un nuevo título, tras quedar en las puertas en el Clausura 2025 ante el mismo rival.

El mensaje de Gustavo Costas luego del triunfo de Racing ante Estudiantes El mensaje de Gustavo Costas luego del triunfo de Racing ante Estudiantes ESPN Tras al encuentro, Gustavo Costas valoró la importancia del resultado en un contexto tan complicado para el equipo: "Nos quieren dividir para debilitarnos. Yo no hablo boludeces cuando digo que tenemos que estar todos juntos. Y esto también se los digo a ustedes, a los periodistas partidarios. No se lo tomen mal, pero tenemos que tirar todos para el mismo lado. Lo digo como hincha, no como DT", remarcó en conferencia de prensa.

"No estábamos tan mal. Empiezan a decir que se tiene que ir uno, que se tiene que ir otro. Por eso hoy festejamos tanto, porque estos chicos se matan. Estos chicos merecían el triunfo", sostuvo a continuación, en referencia a cómo se perdieron tantos puntos y partidos por errores propios y las repercusiones que tuvo cada traspié.