El impensado motivo por el que Gustavo Quinteros suspendió la conferencia tras la eliminación de Independiente
Gustavo Quinteros abandonó la sala de prensa luego de la eliminación de su equipo en manos de Rosario Central: el motivo.
Independiente de Avellaneda quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura tras perder 3-1 en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central. El Rojo se despidió temprano de los playoffs, mientras la victoria del Canalla le permitió avanzar a los cuartos de final.
La decisión de Gustavo Quinteros tras la derrota
En medio de un clima tenso por la decisión de Rosario Central de no acreditar a los medios partidarios de Independiente, Gustavo Quinteros tomó un gesto contundente en la sala de prensa. El técnico se sentó frente al micrófono pero, tras unas breves palabras, decidió retirarse.
“Quisiera lamentar esta situación del partido, pero por respeto a los periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia“, declaró el DT antes de dar por finalizada su presencia.
Contexto de la decisión de Rosario Central
Previo al encuentro, la dirigencia de Rosario Central informó que, por “cuestiones de seguridad”, no podía garantizar la presencia de periodistas partidarios de Independiente en el estadio. La Secretaría de Comunicación y Prensa del club visitante recibió la notificación oficial y recomendó a sus profesionales no concurrir, “priorizando la integridad personal de cada uno de ustedes”.