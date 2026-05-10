El impensado motivo por el que Gustavo Quinteros suspendió la conferencia tras la eliminación de Independiente

Gustavo Quinteros abandonó la sala de prensa luego de la eliminación de su equipo en manos de Rosario Central: el motivo.

Independiente de Avellaneda quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Apertura tras perder 3-1 en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central. El Rojo se despidió temprano de los playoffs, mientras la victoria del Canalla le permitió avanzar a los cuartos de final.

central vivo1 Rosario Central eliminó a Independiente en octavos de final del Torneo Apertura. Fotobaires

La decisión de Gustavo Quinteros tras la derrota En medio de un clima tenso por la decisión de Rosario Central de no acreditar a los medios partidarios de Independiente, Gustavo Quinteros tomó un gesto contundente en la sala de prensa. El técnico se sentó frente al micrófono pero, tras unas breves palabras, decidió retirarse.

“Quisiera lamentar esta situación del partido, pero por respeto a los periodistas partidarios que no fueron acreditados no me siento cómodo para hacer la conferencia“, declaró el DT antes de dar por finalizada su presencia.