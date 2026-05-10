Barcelona venció al Real Madrid en El Clásico y se consagró campeón de LaLiga 2025/26

Barcelona se consagró campeón de LaLiga 2025/26 este sábado al vencer 2-0 al Real Madrid en el Camp Nou por la fecha 35. En una edicion de El Clásico muy marcada por el escándalo en el equipo blanco durante la semana previa , el elenco dirigido por Hansi Flick aprovechó para imponerse con mucha autoridad sobre su eterno rival.

El cuadro blaugrana se hizo con la victoria en el arranque del encuentro con los goles de Marcus Rashford a los 8 minutos y Ferran Torres a los 18'. Con este triunfo, alcanzó los 91 puntos y le sacó 14 de ventaja al Merengue con apenas 9 unidades más en juego, por lo que levantó su 29° título liguero con 3 fechas de anticipación.