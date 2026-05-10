El nuevo récord en la historia de la MLS que rompió Lionel Messi

A poco más de un mes para que el Mundial 2026 levante el telón en Toronto, el BMO Field ya empieza a respirar clima mundialista. El estadio canadiense albergará el estreno de la selección local frente a Bosnia y Herzegovina por el Grupo B y será sede de otros cinco encuentros, entre ellos un duelo correspondiente a los octavos de final. Sin embargo, ninguna de esas jornadas contará con la presencia de Lionel Messi , quien el pasado sábado volvió a exhibir toda su jerarquía en la victoria 4-2 de Inter Miami sobre Toronto FC, resultado que permitió dejar atrás la dolorosa caída sufrida en el clásico ante Orlando City.

Cada aparición del capitán argentino genera impacto, ya sea con la camiseta de la Selección argentina o defendiendo los colores del conjunto de Florida. Frente a Toronto, Messi no solo volvió a marcar y elevó su cuenta personal a 907 goles como profesional —87 de ellos con Inter Miami —, sino que además participó activamente en las conquistas de Luis Suárez y Sergio Reguilón.

Con esos números, alcanzó un nuevo récord en la MLS : ningún futbolista había llegado tan rápido a las 100 participaciones directas en goles, registro compuesto por 59 tantos y 41 asistencias.

Lionel Messi se convirtió en el primer futbolista en llegar a las 100 atribuciones de gol en la historia de la MLS

Desde su arribo a Estados Unidos en julio de 2023, el rosarino modificó por completo la dimensión del fútbol dentro del país norteamericano. Partido tras partido, mantiene intacta la capacidad de deslumbrar y continúa ofreciendo actuaciones que desafían el paso del tiempo. El próximo 24 de junio cumplirá 39 años, apenas unos días antes del cierre de la fase de grupos para la Albiceleste en la próxima Copa del Mundo.

Si bien la exigencia de la MLS dista del ritmo y la intensidad de las grandes ligas europeas, Messi volvió a completar los 90 minutos con una influencia absoluta sobre el juego ofensivo de su equipo. Participó en cada ataque, pidió siempre la pelota y estuvo cerca de ampliar su cuenta goleadora en varias oportunidades, aunque se encontró repetidamente con las intervenciones del arquero canadiense Luka Gavran.