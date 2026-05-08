La cruda sentencia de Messi sobre cómo está la Selección argentina para el Mundial 2026: quiénes llegan mejor

A un mes del comienzo de la Copa del Mundo, Lionel Messi habló con total honestidad sobre cómo llega la Albiceleste a la cita máxima del fútbol.

Lionel Messi rompió el silencio y lanzó un brutal sincericidio a un mes del comienzo del Mundial 2026.

El Mundial 2026 no será uno más para Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina tendrá su sexta y última cita mundialista y es por ello que buscará cumplir el objetivo que anhela todo un país: defender la corona y ser bicampeones del mundo.

Sin embargo, esa tarea no será nada sencilla y a pesar de que los dirigidos por Lionel Scaloni son uno de los grandes favoritos a quedarse con el trofeo, también hay grandes potencias que buscarán destronar a los vigentes campeones del mundo. Tal es así que el propio Messi sorprendió con una sentencia que dará la vuelta al mundo por el peso propio de quien la dice a tan poco de que la pelota comience a rodar en Estados Unidos, México y Canadá.

La honestidad brutal de Leo Messi a 34 días del comienzo del Mundial 2026 El brutal sincericidio de Messi a 34 días del comienzo del Mundial 2026 X @modoscaloneta "Sabemos que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", lanzó con crudeza el ocho veces ganador del Balón de Oro en una entrevista con el Pollo Álvarez. Y agregó: "Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino. Esta Argentina va a competir como siempre”.

Luego, Leo Messi dejó en claro cuáles son las selecciones candidatas que competirán con la Albiceleste por la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá: “Creo que Francia está muy bien otra vez, tiene jugadores de muchísimo nivel. España y Brasil, que si bien no está en su mejor momento siempre es candidata. Después, un poco serán siempre los mismos: Alemania, Inglaterra, Portugal y las grandes potencias".