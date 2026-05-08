La cruda sentencia de Messi sobre cómo está la Selección argentina para el Mundial 2026: quiénes llegan mejor
A un mes del comienzo de la Copa del Mundo, Lionel Messi habló con total honestidad sobre cómo llega la Albiceleste a la cita máxima del fútbol.
El Mundial 2026 no será uno más para Lionel Messi. El capitán de la Selección argentina tendrá su sexta y última cita mundialista y es por ello que buscará cumplir el objetivo que anhela todo un país: defender la corona y ser bicampeones del mundo.
Sin embargo, esa tarea no será nada sencilla y a pesar de que los dirigidos por Lionel Scaloni son uno de los grandes favoritos a quedarse con el trofeo, también hay grandes potencias que buscarán destronar a los vigentes campeones del mundo. Tal es así que el propio Messi sorprendió con una sentencia que dará la vuelta al mundo por el peso propio de quien la dice a tan poco de que la pelota comience a rodar en Estados Unidos, México y Canadá.
La honestidad brutal de Leo Messi a 34 días del comienzo del Mundial 2026
"Sabemos que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor", lanzó con crudeza el ocho veces ganador del Balón de Oro en una entrevista con el Pollo Álvarez. Y agregó: "Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino. Esta Argentina va a competir como siempre”.
Luego, Leo Messi dejó en claro cuáles son las selecciones candidatas que competirán con la Albiceleste por la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá: “Creo que Francia está muy bien otra vez, tiene jugadores de muchísimo nivel. España y Brasil, que si bien no está en su mejor momento siempre es candidata. Después, un poco serán siempre los mismos: Alemania, Inglaterra, Portugal y las grandes potencias".
Messi dejó en claro que Argentina llega bien preparada para defender la corona
Por último, el capitán de la Selección argentina aseguró que el plantel comandado por Scaloni llega bien preparado de cara al Mundial 2026: “Llegamos bien. Si bien hay muchos chicos que están pasando por lesiones o falta de ritmo, quedo demostrado que es un grupo que compite y siempre quiere ganar y deja todo”, cerró.