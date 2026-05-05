Mauricio Pochettino explicó por qué no funcionó la sociedad Messi-Mbappé en París Saint-Germain

Pochettino, quien dirigió a Messi y Mbappé durante la primera temporada en la que coincidieron en el PSG, recordó las razones del fracaso de aquel equipo.

Lionel Messi y Kylian Mbappé supieron coincidir en el mismo equipo entre 2021 y 2023. Sin embargo, aquel París Saint-Germain plagado de estrellas, en el que también estaba Neymar, no logró arrasar como se pretendía en la previa. Apenas pudo ganar dos Ligue 1 y una Supercopa de Francia y quedó eliminado dos veces en octavos de la Champions League.

Los resultados para un plantel tan ostentoso fueron muy decepcionantes y, más allá de lo ganado, el equipo nunca mostró un juego demasiado fluido y que se impusiera con autoridad contra ningún rival de jerarquía. Mauricio Pochettino, quien dirigió al PSG durante la primera temporada en la que jugaron juntos ambos cracks, explicó por qué la sociedad no terminó funcionando.

Mauricio Pochettino recordó los estilos incompatibles de Messi y Mbappé Mauricio Pochettino recordó los estilos incompatibles de Messi y Mbappé "Messi quería construir desde abajo, lento, con asociaciones y pases. Porque tiene la calidad para tener la pelota y gambetear a uno, dos, tres. En cambio, Mbappé si estábamos atrás y recuperábamos la pelota, buscaba el espacio", comenzó a argumentar el actual DT de Estados Unidos en el podcast We Are The Overlap.

"Era darle la pelota y que corra. Si jugábamos para Mbappé, no podíamos jugar para Messi. Pero después cuando jugábamos para Messi, Mbappé decía: 'Mi cualidad es correr, pero no puedo'. Neymar también quería jugar con su pelota", detalló. Y cerró su explicación: "Lo importante, que a veces hay que tratar de entender, es tratar de armar la idea de juego".

Pochettino también habló de Neymar Pochettino Neymar PSG Pochettino también tuvo a Neymar bajo sus órdenes en PSG. Archivo Por otro lado, le dedicó una palabras a la otra gran figura de aquel plantel: "En términos de talento, Neymar está al nivel de Mbappé, Messi, Maradona, Ronaldinho, pero el fútbol no se trata solo de talento o habilidades. A Ney le gusta el fútbol, pero le encantaba bailar… le encantaba irse de fiesta. Puedo decirlo, es de conocimiento público. Es así", remarcó.