La tajante postura del Atlético de Madrid con Julián Álvarez ante el interés de Barcelona y otros grandes

Julián Álvarez es seguido de cerca por varios gigantes de Europa, pero el Atlético de Madrid, con el que tiene contrato hasta 2030, no quiere dejarlo ir.

Julián Álvarez no para de brillar en los partidos más importantes en Atlético de Madrid. Pese a no tener muy buenos números en la corriente temporada de LaLiga, en la Champions lleva 10 goles convertidos -es el tercer máximo goleador, solo por detrás de Kylian Mbappé y Harry Kane- y anotó en la final de la Copa del Rey.

Sus grandes rendimientos y efectividad en los momentos más apremiantes hicieron que lo sigan de cerca y hayan expresado su interés en ficharlo el próximo mercado de pases grandes clubes de Europa como el Arsenal, el París Saint-Germain y, principalmente, el Barcelona, que lo tiene en el radar ya desde el año pasado.

Atlético de Madrid busca blindar a Julián Álvarez Julián Álvarez dedicatoria del gol a su hijo Atlético de Madrid no quiere desprenderse de Julián Álvarez. EFE El cuadro colchonero, con el que tiene vínculo hasta 2030, no quiere desprenderse de él bajo ningún concepto, ya que la Bestia de Calchín es su principal arma ofensiva. En ese sentido, buscan blindarlo para quedarse con él a largo plazo y que no emigre ni al cuadro blaugrana ni a ningún otro club la próxima temporada.

En ese sentido, buscarán mejorar los números y condiciones de su contrato para cerrar una renovación en los próximos meses. De este modo, harían todavía más difícil su contratación por parte de otras escuadras. Cabe recordar que actualmente su valor de mercado es cercano a los 100 millones de euros, lo que ya es una importante traba a la hora de negociar.

Los números de Julián Álvarez en el Atlético