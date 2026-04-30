Qué dijo Javier Pastore, representante de Enzo Fernández, sobre los rumores del pase al Real Madrid

En medio de versiones cada vez más fuertes, Javier Pastore rompió el silencio sobre Enzo Fernández y su vínculo con Real Madrid.

El futuro de Enzo Fernández sigue dando que hablar y su representante Javier Pastore aclaró los rumores del Real Madrid.

El nombre de Enzo Fernández volvió a meterse en el centro de la escena por los rumores que lo vinculan con el Real Madrid. Sin embargo, su representante, Javier Pastore, salió a aclarar el panorama y bajarle el tono a las versiones.

“Salen muchas cosas, pero la verdad no está pasando nada. Él está con la cabeza en terminar de la mejor manera en Chelsea”, aseguró el manager, en referencia al presente del mediocampista en el Chelsea FC.

Además, Pastore se refirió a las declaraciones que generaron ruido y derivaron en sanciones para el jugador. “Es verdad que ha hecho declaraciones que por ahí no han sido del todo adecuadas por el momento, pero nada más. Tampoco dijo nada raro, sino que habló de Madrid, a él le gusta mucho”, explicó.

El representante de Enzo Fernández habló del Real Madrid y aclaró los rumores Javier Pastore sobre los rumores que acercan a Enzo Fernández al Real Madrid Javier Pastore sobre los rumores que acercan a Enzo Fernández al Real Madrid @diarioas

Sobre los viajes frecuentes a España, el exjugador también fue claro: “Cada vez que tiene libre viene a Madrid porque estoy yo ahí, porque tiene amigos, pero no hay nada más que eso”. Así, descartó que exista una negociación en curso con el club español.