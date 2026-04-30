Es figura del fútbol argentino y le tiró un palito a Boca por su frustrado paso: "No me valoraron"

Surgido de las Inferiores de Boca, actualmente la rompe en un equipo de la Liga Profesional y remarca: "Merecía una oportunidad que no me dieron".

Marcelo Torres atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Gimnasia de La Plata, pero su nombre volvió a aparecer en escena por una historia inconclusa: su paso por Boca. El delantero dejó en claro que su ida del Xeneize todavía le genera sensaciones encontradas.

Tras destacarse en la Reserva de durante la temporada 2016/17 y ser una de las piezas fuertes de la Selección argentina Sub 20 comandada por Claudio Úbeda, el Chelo no logró dar el salto a Primera. Esa falta de oportunidades marcó el inicio de un camino que lo llevó a buscar minutos lejos del club que lo formó.

Las fuertes frases del Chelo Torres sobre su paso por Boca Ahora, en diálogo con el Diario Olé, se refirió a su salida del club de la Ribera y fue directo: “Boca ya es pasado para mí. Estoy muy agradecido por la formación que me dio, pero también feliz de haberme desvinculado. Hay muchos chicos que salen mucho a préstamo y se les hace muy difícil conseguir clubes. Pero a mí me pudieron comprar y pude salir. Siento que en su momento merecía una oportunidad que no me la dieron, en Boca no me valoraron”.

El Chelo Torres marcándole un gol a River en el Superclásico de Reserva. El Chelo Torres marcándole un gol a River en el Superclásico de Reserva. Foto: Boca

Además, Torres explicó por qué no tuvo lugar en aquel plantel: “Yo venía jugando muy bien en Reserva y en la Selección Sub 20, pero delante tenía a Darío Benedetto y a Walter Bou, que estaban en un nivel muy alto. Yo era chico y quería jugar, así que salí a préstamo a Talleres y después a Banfield. No me pude asentar. Son cosas que a uno le tienen que pasar para ir madurando en el fútbol y aprender“. Sin vueltas, también cerró la puerta a una posible revancha: “Es un caso cerrado lo de Boca, ni lo pienso”.