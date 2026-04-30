Es figura del fútbol argentino y le tiró un palito a Boca por su frustrado paso: "No me valoraron"
Surgido de las Inferiores de Boca, actualmente la rompe en un equipo de la Liga Profesional y remarca: "Merecía una oportunidad que no me dieron".
Marcelo Torres atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera en Gimnasia de La Plata, pero su nombre volvió a aparecer en escena por una historia inconclusa: su paso por Boca. El delantero dejó en claro que su ida del Xeneize todavía le genera sensaciones encontradas.
Tras destacarse en la Reserva de durante la temporada 2016/17 y ser una de las piezas fuertes de la Selección argentina Sub 20 comandada por Claudio Úbeda, el Chelo no logró dar el salto a Primera. Esa falta de oportunidades marcó el inicio de un camino que lo llevó a buscar minutos lejos del club que lo formó.
Las fuertes frases del Chelo Torres sobre su paso por Boca
Ahora, en diálogo con el Diario Olé, se refirió a su salida del club de la Ribera y fue directo: “Boca ya es pasado para mí. Estoy muy agradecido por la formación que me dio, pero también feliz de haberme desvinculado. Hay muchos chicos que salen mucho a préstamo y se les hace muy difícil conseguir clubes. Pero a mí me pudieron comprar y pude salir. Siento que en su momento merecía una oportunidad que no me la dieron, en Boca no me valoraron”.
Además, Torres explicó por qué no tuvo lugar en aquel plantel: “Yo venía jugando muy bien en Reserva y en la Selección Sub 20, pero delante tenía a Darío Benedetto y a Walter Bou, que estaban en un nivel muy alto. Yo era chico y quería jugar, así que salí a préstamo a Talleres y después a Banfield. No me pude asentar. Son cosas que a uno le tienen que pasar para ir madurando en el fútbol y aprender“. Sin vueltas, también cerró la puerta a una posible revancha: “Es un caso cerrado lo de Boca, ni lo pienso”.
El regreso al país del Chelo Torres se dio en junio de 2025, cuando llegó a Gimnasia tras algunos pasos por las ligas de Chipre, Letonia y Emiratos Árabes. Desde entonces, su presente cambió por completo: en 36 partidos ya convirtió 14 goles y se transformó en una pieza clave del equipo platense, donde es goleador y figura.