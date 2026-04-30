La provocadora frase de Gerson, el 5 de Cruzeiro, tras el triunfo ante Boca: "Hicimos lo mismo que ellos"

Boca Juniors cayó ante Cruzeiro por la Copa Libertadores en un partido cargado de fricción y polémicas. El equipo argentino se vio condicionado por la expulsión de Adam Bareiro y nunca logró meterse de lleno en el juego frente a un rival que supo manejar mejor los tiempos.

Tras el encuentro, Gerson fue uno de los protagonistas en zona mixta con declaraciones que no pasaron desapercibidas. "Ellos vinieron a provocar y a jugar sucio y nosotros hicimos lo mismo que ellos, pero fuimos más inteligentes, por eso se quedaron sin un jugador", lanzó el volante brasileño.

El escandaloso final de Cruzeiro-Boca Escandaloso final en Cruzeiro-Boca. Escandaloso final en Cruzeiro-Boca. Video: ESPN

El mediocampista había sido parte de la jugada caliente del primer tiempo. A los 40 minutos vio la amarilla y, seis minutos después, Bareiro fue expulsado tras una infracción sobre él, en una secuencia que terminó condicionando el desarrollo del partido para el Xeneize.

Gerson también analizó el trámite del encuentro y destacó el trabajo de su equipo: "Fue un partido muy físico e importante, ellos prácticamente no tuvieron chances de convertir porque supimos jugar desde que estábamos once contra once hasta el final". Con esta victoria, Cruzeiro llegó a seis puntos y se recuperó tras la derrota ante Universidad Católica.