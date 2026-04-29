¿Le metió la mano en la cola? El desagradable gesto de un jugador de Cruzeiro con Bareiro que el VAR no revisó

Previo a la expulsión de Adam Bareiro, ocurrió una polémica acción que pudo haber cambiado el trámite del partido en Belo Horizonte. ¿Casual o intencional?

La derrota de Boca Juniors en Brasil abrió una fuerte polémica arbitral que cada vez toma más temperatura. La expulsión de Adam Bareiro condicionó por completo el partido ante Cruzeiro, pero con el correr de las horas apareció una jugada previa que reavivó la bronca xeneize.

El episodio ocurrió temprano, a los 6 minutos del primer tiempo. El paraguayo luchaba de espaldas para proteger la pelota en la mitad de la cancha ante la marca del brasileño Christian. En medio del forcejeo, el volante tuvo un movimiento que llamó la atención: le metió la mano en la cola al delantero xeneize. ¿Casual o intencional?

La jugada continuó con una contra de Cruzeiro que derivó en un empujón de Leandro Paredes sobre Matheus Pereira, lo que le valió la amonestación. En ese parate, Bareiro fue directo a reclamarle al cuarto árbitro, Yender Herrera, aunque no quedó claro el motivo de la protesta. Lo cierto es que el venezolano no advirtió la situación y, llamativamente, tampoco intervino el VAR.

Secuencia completa: del gesto del jugador de Cruzeiro al posterior reclamo de Bareiro El momento en el que Christian, volante de Cruzeiro, le mete la mano en la cola a Adam Bareiro. El momento en el que Christian, volante de Cruzeiro, le mete la mano en la cola a Adam Bareiro.

La discusión crece porque Christian podría haber visto la roja por conducta antideportiva y el trámite del partido habría sido diferente. No solo por la superioridad numérica, que en este caso hubiera favorecido a Boca, sino porque las dos amarillas que terminaron en la expulsión del ex Fortaleza fueron justamente en cruces con el mismo jugador que lo había agredido.