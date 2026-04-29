Un comentario de Mariano Closs sobre la expulsión de Bareiro generó la ira de su esposa: "¿Sos hincha de River o periodista?"

La expulsión de Adam Bareiro en el duelo entre Cruzeiro y Boca Juniors por la Copa Libertadores no solo generó debate por la decisión arbitral, sino también por los comentarios en la transmisión. En ese contexto, una frase del periodista Mariano Closs encendió la polémica.

“No se puede jugar al fútbol como juega Bareiro . Todo el tiempo friccionando los partidos”, expresó durante su relato del encuentro por Disney+, en referencia al estilo del delantero paraguayo y a la acción que derivó en su expulsión, avalando la decisión del juez uruguayo Ostojich.

Los dichos de Mariano Closs sobre Bareiro en plena transmisión

Los dichos de Mariano Closs sobre Bareiro en plena transmisión

La reacción no tardó en llegar desde el entorno del jugador. Su esposa, Tamara Rojas, utilizó su cuenta de Instagram para responder directamente a los dichos del relator.

A través de una historia de la red social, Rojas cuestionó el enfoque del periodista y lanzó un picante comentario para el relator de ESPN. “Hay que dejar el club de lado, Mariano. ¿Sos hincha de River o periodista vos?”, escribió al compartir un fragmento de la transmisión.

posteo mujer bareiro Tamara Rojas, mujer de Adam Bareiro, disparó contra Mariano Closs por sus dichos en plena transmisión. Instagram

El mensaje rápidamente cobró visibilidad y sumó un nuevo capítulo a la discusión en torno a la expulsión, que ya venía siendo eje de debate.

Una expulsión que marcó el partido de Boca ante Cruzeiro

La jugada que terminó con Bareiro fuera del campo se dio sobre el cierre del primer tiempo, en un encuentro que ya se jugaba con intensidad y varias infracciones. El delantero había sido amonestado previamente y quedó bajo la lupa del árbitro Esteban Ostojich.

En la acción decisiva, el paraguayo intentó proteger la pelota y extendió el brazo, impactando en la zona del cuello de un rival. El juez interpretó la maniobra como falta sancionable y le mostró la segunda amarilla, lo que derivó en la expulsión.

Bareiro vio la roja por dos manotazos y Boca perdió el invicto ante Cruzeiro. Adam Bareiro fue expulsado en el partido de Boca ante Cruzeiro. FotoBaires

La decisión, sumada al contexto del partido, alimentó la controversia y derivó en reacciones tanto dentro como fuera del campo, incluyendo el cruce público con uno de los relatores más reconocidos del país.