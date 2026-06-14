Con dos goles de contragolpe, Australia dio la sorpresa y se impuso 2-0 sobre Turquía

Irakunda y Metcalfe sentenciaron el triufazo de Australia en Vancouver por el Grupo D, el cual comparte también con Estados Unidos y Paraguay.

Debut soñado para Australia en el Mundial: venció a Turquía y se ilusiona.

Australia se plantó y le ganó 2-0 a Turquía en el partido correspondiente a la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026, disputado en la madrugada del domingo (hora argentina) en el BC Place de Vancouver, en Canadá.

Con este resultado, el equipo dirigido por Tony Popovic comparte la cima de la zona con el anfitrión Estados Unidos, que se había estrenado con una categórica goleada por 4-1 ante Paraguay, ambos con tres unidades.

El 1-0 de Australia ante Turquía A los 26 minutos del primer tiempo, el seleccionado oceánico exprimió una contra al máximo y pegó primero: Irakunda se sacó dos defensores de encima, encaró hacia adentro del área e infló la red con un tremendo derechazo al primer palo del arquero turco.

Tras una gran jugada individual, Irankunda marcó el 1-0 ante Turquía. Tras una gran jugada individual, Irankunda marcó el 1-0 ante Turquía. DSports Después del gol que abrió el partido, Turquía dominó la pelota y tuvo chances claras para empatarlo, pero no pudo romper la muralla del arquero Beach, quien terminó siendo una de las figuras de la noche en suelo canadiense.

El golazo que sentenció el triunfo de Australia en el debut Ya en el complemento, luego de la pausa de rehidratación, Australia encontró el 2-0 producto de una genialidad de Metcalfe: el zurdo sacó un remate muy preciso de media distancia que se coló al primer palo que terminó de tumbar al combinado europeo.