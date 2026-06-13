La FIFA confirmó el árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026

La designación genera expectativa por el antecedente que une al colegiado europeo con la Albiceleste.

La FIFA confirmó que el polaco Szymon Marciniak será el árbitro para el debut de la Selección argentina en el Mundial 2026, que será este martes por la noche ante Argelia. Se trata del mismo colegiado que arbitró la inolvidable final del Mundial de Qatar 2022 entre la “Albiceleste” y Francia.

árbitro fifa La FIFA confirmó al árbitro del debut de la Selección argentina: un viejo conocido de la Scaloneta. Marciniak tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomasz Listkiewicz y Adam Kupsik, mientras que los neozelandeses Campbell-Kirk Kawana-Waugh e Isaac Trevis se desempeñarán como cuarto árbitro y árbitro de reserva, respectivamente.

Los antecedentes de Marciniak con la Selección argentina El polaco ya dirigió en tres oportunidades a la Selección argentina. La primera fue en el debut del Mundial de Rusia 2018, cuando el equipo entonces dirigido por Jorge Sampaoli igualó 1-1 frente a Islandia. En aquel encuentro sancionó un penal para la Albiceleste que Lionel Messi no pudo convertir.

Los otros dos antecedentes corresponden al Mundial de Qatar 2022. Marciniak fue el árbitro en la victoria 2-1 sobre Australia por los octavos de final y, posteriormente, estuvo al frente de la histórica final ante Francia. En ese partido sancionó un penal para Argentina, transformado en gol por Messi, y dos para el seleccionado francés, ambos convertidos por Kylian Mbappé.

De esta manera, el juez europeo volverá a cruzarse con la Selección argentina en una Copa del Mundo, esta vez en el estreno del equipo de Lionel Scaloni frente a Argelia en el Mundial 2026.