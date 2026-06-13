Pochettino, DT de Estados Unidos, sorprendió con una referencia a la Selección argentina tras la goleada a Paraguay

Mauricio Pochettino comenzó con una sonrisa su recorrido en el Mundial 2026 al frente de Estados Unidos . La selección anfitriona derrotó 4-1 a Paraguay en el debut por el Grupo D y dio un paso importante en sus aspiraciones de clasificación. Sin embargo, el entrenador argentino evitó cualquier exceso de confianza y eligió un mensaje de prudencia pese al contundente resultado.

El técnico destacó el rendimiento colectivo de su equipo y valoró la manera en que sus dirigidos resolvieron un partido que podía marcar el rumbo del grupo. Aun así, insistió en que el triunfo solo representa el primer paso dentro de un torneo largo y exigente.

"El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan dos partidos por jugar", señaló Pochettino en la conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Los Ángeles.

El exentrenador de clubes como Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea remarcó que Estados Unidos debe disfrutar el resultado, aunque sin perder de vista que aún resta gran parte del trabajo por delante en la fase de grupos. "Necesitamos disfrutar de este comienzo, pero sabiendo que necesitamos seguir adelante y tratar de mejorar y tratar de hacerlo mejor que este partido", afirmó.

Estados Unidos le dio una paliza a Paragua en el debut.

Además de destacar la actuación de sus futbolistas, el entrenador tuvo palabras de agradecimiento para los aficionados estadounidenses, cuyo respaldo consideró fundamental durante el estreno mundialista. También valoró aspectos futbolísticos de su equipo, especialmente la verticalidad en ataque y la capacidad para construir las jugadas desde la posesión.

"Ha sido una noche que nos ha salido todo bastante bien", resumió. Sin embargo, evitó minimizar a Paraguay y calificó al conjunto guaraní como "un grandísimo equipo".

El ejemplo de Pochettino que involucra a la Selección argentina

Pochettino también dedicó elogios a Gustavo Alfaro, a quien definió como un "entrenador magnífico", y aprovechó para enviar un mensaje de aliento a Paraguay pese al duro golpe sufrido en el debut. "Nada está hecho. Hay que seguir compitiendo", expresó.

Fue entonces cuando el entrenador argentino sorprendió al recurrir a un ejemplo que involucra a la Albiceleste para explicar por qué considera prematuro sacar conclusiones tras la primera fecha del Mundial. Pochettino recordó el camino de la Selección argentina en Qatar 2022, cuando comenzó el torneo con una derrota inesperada ante Arabia Saudita y terminó levantando el trofeo.

"Argentina empezó perdiendo en el Mundial de Catar contra Arabia Saudí y acabó ganando el Mundial. Lo importante es cómo se transita en el torneo y, lo más importante, cómo termina", insistió.

Mauricio Pochettino Mauricio Pochettino y un gran debut mundialista.

La referencia sirvió tanto para mantener los pies sobre la tierra en Estados Unidos como para remarcar que Paraguay todavía conserva posibilidades de recuperación. Con dos jornadas por disputarse en el Grupo D, tanto el seleccionado local como el conjunto dirigido por Alfaro saben que el camino hacia los octavos de final recién comienza.

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