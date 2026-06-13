Tras la categórica derrota de Paraguay ante Estados Unidos, así quedó el historial entre Conmebol y Concacaf en Mundiales

Al golear a Paraguay, Estados Unidos logró achicar levemente la abismal diferencia que existe en Copas del Mundo en duelos entre ambas confederaciones.

El Mundial 2026 ya tuvo su primer gran sorpresa. Y no necesariamente por quién resultó ganador y quién perdedor, ya que se presuponía que sería un duelo parejo y para cualquiera de los dos, sino por las formas y las diferencias entre ambos equipos. Por la fecha 1 del Grupo D, Estados Unidos bailó y goleó 4-1 a Paraguay.

Esto marcó un hecho poco usual, ya que no es común que una selección de la Concacaf se imponga sobre una de Conmebol. En un historial general muy favorable para Sudamérica en duelos directos, en el caso de las Copas del Mundo las superioridad es abismal. Pero esta noche la diferencia se achicó un poco.

La de Estados Unidos fue la quinta victoria de Concacaf sobre Conmebol Selección de Estados Unidos Mundial 2026 Con 3 victorias, Estados Unidos es el equipo Concacaf que más triunfó sobre los de Conmebol en Mundiales. EFE Este fue el partido número 31 entre ambas confederaciones en Mundiales, y el balance marca que hubo 23 victorias de la Conmebol contra apenas 5 de Concacaf, mientras que los 3 duelos restantes fueron empates. Estados Unidos aportó la mayor cantidad de triunfos a Norte, Centroamérica y el Caribe, con un total de 3: la de este 2026 ante Paraguay, el 3-0 de 1930 también frente a la Albirroja, y el recordado 2-1 sobre Colombia en 1994.

Este historial aumentará, por lo menos, a 33 cotejos en esta Copa del Mundo, ya que habrá otros dos en la primera fase: el viernes 19 de junio, Brasil enfrentará a Haití por la fecha 2 del Grupo C; un día después, Ecuador hará lo propio frente a Curazao por el Grupo E. Se espera que la Verdeamarela y La Tri vuelvan a estirar la ventaja sudamericana.

Todos los enfrentamientos entre Conmebol y Concacaf en Mundiales 1930: Chile 3-0 México _ Argentina 6-3 México _ Paraguay 0-3 Estados Unidos _ Argentina 6-1 Estados Unidos