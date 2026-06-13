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Tras la categórica derrota de Paraguay ante Estados Unidos, así quedó el historial entre Conmebol y Concacaf en Mundiales

Al golear a Paraguay, Estados Unidos logró achicar levemente la abismal diferencia que existe en Copas del Mundo en duelos entre ambas confederaciones.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

Paraguay cayó ante Estados Unidos en el debut del Mundial 2026.

Paraguay cayó ante Estados Unidos en el debut del Mundial 2026.

EFE

El Mundial 2026 ya tuvo su primer gran sorpresa. Y no necesariamente por quién resultó ganador y quién perdedor, ya que se presuponía que sería un duelo parejo y para cualquiera de los dos, sino por las formas y las diferencias entre ambos equipos. Por la fecha 1 del Grupo D, Estados Unidos bailó y goleó 4-1 a Paraguay.

Esto marcó un hecho poco usual, ya que no es común que una selección de la Concacaf se imponga sobre una de Conmebol. En un historial general muy favorable para Sudamérica en duelos directos, en el caso de las Copas del Mundo las superioridad es abismal. Pero esta noche la diferencia se achicó un poco.

La de Estados Unidos fue la quinta victoria de Concacaf sobre Conmebol

Selección de Estados Unidos Mundial 2026
Con 3 victorias, Estados Unidos es el equipo Concacaf que m&aacute;s triunf&oacute; sobre los de Conmebol en Mundiales.

Con 3 victorias, Estados Unidos es el equipo Concacaf que más triunfó sobre los de Conmebol en Mundiales.

Este fue el partido número 31 entre ambas confederaciones en Mundiales, y el balance marca que hubo 23 victorias de la Conmebol contra apenas 5 de Concacaf, mientras que los 3 duelos restantes fueron empates. Estados Unidos aportó la mayor cantidad de triunfos a Norte, Centroamérica y el Caribe, con un total de 3: la de este 2026 ante Paraguay, el 3-0 de 1930 también frente a la Albirroja, y el recordado 2-1 sobre Colombia en 1994.

Este historial aumentará, por lo menos, a 33 cotejos en esta Copa del Mundo, ya que habrá otros dos en la primera fase: el viernes 19 de junio, Brasil enfrentará a Haití por la fecha 2 del Grupo C; un día después, Ecuador hará lo propio frente a Curazao por el Grupo E. Se espera que la Verdeamarela y La Tri vuelvan a estirar la ventaja sudamericana.

Todos los enfrentamientos entre Conmebol y Concacaf en Mundiales

1930: Chile 3-0 México _ Argentina 6-3 México _ Paraguay 0-3 Estados Unidos _ Argentina 6-1 Estados Unidos

1950: Brasil 4-0 México _ Chile 5-2 Estados Unidos

1954: Brasil 5-0 México

1962: Brasil 2-0 México

1966: Uruguay 0-0 México

1974: Argentina 4-1 Haití

1982: Argentina 2-0 El Salvador

1986: Paraguay 1-1 México

1990: Brasil 1-0 Costa Rica

1994: Colombia 1-2 Estados Unidos _ Brasil 1-0 Estados Unidos

1998: Argentina 5-0 Jamaica

2002: Brasil 5-2 Costa Rica _ Ecuador 1-2 México

2006: Ecuador 3-0 Costa Rica _ Paraguay 2-0 Trinidad y Tobago _ Argentina 2-1 México

2010: Chile 1-0 Honduras _ Uruguay 1-0 México _ Argentina 3-1 México

2014: Brasil 0-0 México _ Uruguay 1-3 Costa Rica _ Ecuador 2-1 Honduras

2018: Brasil 2-0 Costa Rica _ Brasil 2-0 México

2022: Argentina 2-0 México

2026: Paraguay 1-4 Estados Unidos

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El 2-0 de Argentina contra M&eacute;xico en 2022 hab&iacute;a sido el &uacute;ltimo enfrentamiento entre Conmebol y Concacaf en Mundiales.

El 2-0 de Argentina contra México en 2022 había sido el último enfrentamiento entre Conmebol y Concacaf en Mundiales.

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